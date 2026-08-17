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Prévia do PIB, Focus, produção no Japão e transações nos EUA: o que move os mercados

Os investidores voltam suas atenções a indicadores nacionais e internacionais, vindo de mais uma semana com o Ibovespa em baixa

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 05h00.

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Após o Ibovespa acumular sua 9ª queda consecutiva e o dólar atingir seu maior valor quatro meses, os investidores retomam suas atenções para alguns indicadores econômicos.

O calendário da semana começa com a divulgação do índice IGP-10, da FGV, às 8h. Ele mede mede a evolução ampla dos preços de produtos e serviços no Brasil.

Em julho houve retração de 1,13% na comparação mês a mês. Na análise ano a ano, o número ficou em 2,68%.

Às 8h25, o Banco Central divulga mais uma rodada do Boletim Focus.

Conhecido como "prévia do PIB", o IBC-Br de junho vai ser divulgado às 9h. Em maio, o índice ficou praticamente estável. No ano a ano, leve crescimento de 1,4%.

Às 15h, ainda teremos o saldo da balança comercial semanal brasileira até 14 de agosto. Na semana anterior, o número ficou positivo em US$ 2,52 bilhões.

Agenda internacional

Na agenda internacional, o Japão divulga sua produção industrial de junho. A projeção é de um avanço de 1,3%.

Ainda pela manhã, às 9h30, o Fed divulga o índice Empire State, que mede o desempenho industrial do estado de Nova York.

Ainda pelos EUA, o Departamento do Tesouro divulgará, às 17h, os resultados das transações líquidas de longo prazo, que mede a diferença mensal em valor entre as compras dos EUA de títulos estrangeiros a longo prazo e as compras estrangeiras de títulos a longo prazo dos EUA. Em maio, o indicador fechou com alta de US$ 232,7 bilhões.

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