Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Investidor que previu crise de 2008 aposta contra Nvidia e Palantir

Gestor de ‘A grande aposta’ mira queda em duas queridinhas da IA, com puts que somam mais de US$ 1 bilhão

Michael Burry: investidor aposta contra 'queridinhas' da IA (Astrid Stawiarz / Correspondente/Getty Images)

Michael Burry: investidor aposta contra 'queridinhas' da IA (Astrid Stawiarz / Correspondente/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06h16.

Para o investidor de "A Grande Aposta", Michael Burry, o momento pode ter chegado para a correção de duas das maiores queridinhas do mercado de inteligência artificial (IA): a Nvidia (NVDA) e a Palantir (PLTR).

Burry, que ficou famoso por prever a crise financeira de 2008 e inspirar o filme The Big Short, voltou a fazer ondas no mercado financeiro com suas apostas mais recentes.

Segundo o último relatório da Scion Asset Management, gestora de Burry, ele comprou opções de venda (puts) sobre 5 milhões de ações da Palantir, no valor aproximado de US$ 912 milhões, e 1 milhão de ações da Nvidia, avaliadas em cerca de US$ 187 milhões. Isso indica que Burry espera uma queda nos preços dessas ações, em alta neste ano — os papéis da Palantir, por exemplo, acumulam alta de 173,94%, enquanto a Nvidia subiu 54% no último ano.

Apesar do sucesso, muitos analistas já alertam para a valorização excessiva de empresas de IA, principalmente da Palantir, que está sendo negociada com um múltiplo de preço/lucro de mais de 300 vezes para 2025, segundo a FactSet.

A estratégia de Burry parece estar voltada para o longo prazo, já que as opções de venda adquiridas têm vencimento até 2026. Esse movimento remete à sua histórica aposta contra o mercado de subprime em 2007, quando percebeu que o mercado demoraria para colapsar. Agora, ele aposta que o furor em torno da inteligência artificial pode estar próximo do seu pico.

Embora Burry tenha declarado recentemente que, em uma bolha, "o melhor é não jogar", suas apostas agressivas em ações de empresas do setor de IA mostram que, para ele, ainda há oportunidades de lucro mesmo em um cenário de possíveis correções.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaInteligência artificial

Mais de Invest

Investimentos em IA fortalecem projeções de Nvidia, AMD e Broadcom

Resultados do varejo mostram economia dos EUA dividida entre classes

Tesla enfrenta nova queda nas vendas e perde força na Europa

Lucro da Copasa recua 2% no 3º trimestre, para R$ 361milhões

Mais na Exame

Carreira

Jovem de 17 anos ganhou 72 mil dólares unindo e-commerce e inteligência artificial

Casual

Por que restaurantes têm diferentes políticas com a taxa de rolha?

Mundo

Nova York deve eleger 1º prefeito socialista nesta terça-feira

Pop

De rebeliões a presídios modelo: conheça a verdadeira história de Tremembé