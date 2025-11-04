Investidor que previu crise de 2008 aposta contra Nvidia e Palantir

Para o investidor de "A Grande Aposta", Michael Burry, o momento pode ter chegado para a correção de duas das maiores queridinhas do mercado de inteligência artificial (IA): a Nvidia (NVDA) e a Palantir (PLTR).

Burry, que ficou famoso por prever a crise financeira de 2008 e inspirar o filme The Big Short, voltou a fazer ondas no mercado financeiro com suas apostas mais recentes.

Segundo o último relatório da Scion Asset Management, gestora de Burry, ele comprou opções de venda (puts) sobre 5 milhões de ações da Palantir, no valor aproximado de US$ 912 milhões, e 1 milhão de ações da Nvidia, avaliadas em cerca de US$ 187 milhões. Isso indica que Burry espera uma queda nos preços dessas ações, em alta neste ano — os papéis da Palantir, por exemplo, acumulam alta de 173,94%, enquanto a Nvidia subiu 54% no último ano.

Apesar do sucesso, muitos analistas já alertam para a valorização excessiva de empresas de IA, principalmente da Palantir, que está sendo negociada com um múltiplo de preço/lucro de mais de 300 vezes para 2025, segundo a FactSet.

A estratégia de Burry parece estar voltada para o longo prazo, já que as opções de venda adquiridas têm vencimento até 2026. Esse movimento remete à sua histórica aposta contra o mercado de subprime em 2007, quando percebeu que o mercado demoraria para colapsar. Agora, ele aposta que o furor em torno da inteligência artificial pode estar próximo do seu pico.

Embora Burry tenha declarado recentemente que, em uma bolha, "o melhor é não jogar", suas apostas agressivas em ações de empresas do setor de IA mostram que, para ele, ainda há oportunidades de lucro mesmo em um cenário de possíveis correções.