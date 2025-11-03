Amazon fecha acordo de US$ 38 bi para turbinar infraestrutura da OpenAI

A unidade de nuvem da Amazon (AMZN) fechou um acordo de US$ 38 bilhões com a OpenAI para fornecer infraestrutura e poder computacional à desenvolvedora do ChatGPT ao longo dos próximos sete anos.

A parceria garante à OpenAI acesso imediato a centenas de milhares de unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia, incluindo os chips GB200 e GB300, destinados a treinar novos modelos de linguagem e sustentar o funcionamento de produtos como o ChatGPT. A Amazon Web Services (AWS) será responsável por hospedar esses chips em clusters dedicados, entregando toda a capacidade contratada até o final de 2026.

Às 11h24, no horário de Brasília, pouco tempo depois do anúncio, as ações da Amazon subiam cerca de 0,43%.

Segundo as empresas, o contrato inclui a opção de expansão em anos subsequentes.

Para a AWS, o anúncio representa um avanço estratégico em um setor no qual vinha atuando como coadjuvante. A infraestrutura da companhia será usada para apoiar o plano da OpenAI de investir US$ 1,4 trilhão em redes de dados, energia e computação para escalar sua inteligência artificial.