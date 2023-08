Ibovespa hoje: índice sobe com exterior; Natura sobe com possível venda de The Body Shop

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 28, acompanhando o tom positivo do mercado internacional. O tom de recuperação no exterior se estende desde o último, quando mesmo após o discurso cauteloso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, as bolsas fecharam em alta.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,46%, 116.375 pontos

Apesar dos ganhos no mercado internacional, os principais índice de ações ainda acumulam perdas em agosto e caminham para encerrar o mês em queda. Além da possibilidade de novas altas de juros, sinais de deterioração da economia chinesa pesaram negativamente ao longo de agosto.

Para tentar frear o pessimismo do mercado com a China, inclusive, o governo local cortou nesta segundo o imposto sobre negociações na bolsa de valores. A redução do imposto, segundo comunicado do governo chinês, visa "revigorar o mercado de capitais e aumentar a confiança dos investidores".

A melhor perspectiva para a economia chinesa contribui com as ações da Vale, que se valorizam perto de 1%. A apreciação contribui com a alta do Ibovespa, dada a participação da mineradora no índice.

Maiores altas do Ibovespa

Mas o maior destaque do pregão são os papéis da Petz, que lideram as altas após reportagem do Valor que a empresa está em conversas para uma possível fusão com a Cobasi.

No radar também estão os papéis da Natura, que chegaram a subir mais de 4% no início do pregão, após o Conselho Administração da Natura dar o aval para a diretoria "explorar alternativas estratégicas" para a subsidiária The Body Shop, incluindo uma potencial venda do negócio.

A autorização ocorre em meio às tentativas da Natura de reduzir seu nível de endividamento, após período de forte expansão inorgânica. A empresa encerrou o segundo semestre com dívida líquida de R$ 10 bilhões. Sua relação dívida líquida/Ebitda foi de 7,24x contra 3,46x no mesmo período do ano passado.

NTCO3: + 2,81%

BEEF3: + 3,68%

PETZ3: + 3,70%

Maiores quedas do Ibovespa

CASH3: - 1,38%

PCAR3: -1,36%

ARZZ3: - 1,30%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.