Petz lidera alta do Ibovespa com rumores sobre fusão com a Cobasi

As ações da Petz sobem mais de 3% e lideram as altas do Ibovespa no pregão desta segunda-feira, 28, em meio a rumores de que a empresa estaria em conversas para uma fusão com a Cobasi.

Ambas as empresas, segundo o jornal Valor Econômico, já estariam em contato com bancos de investimentos para estruturar a operação. Ainda de acordo com a reportagem, o fundador da Petz, Sérgio Zimerman, estaria reticente em seguir com as conversas. Zimerman tem atualmente 26,47% das ações da Petz.

Em fato relevante divulgado nesta segunda, a Petz afirmou que "continuamente avalia e explora potenciais oportunidades de aquisições e combinações de negócios, incluindo com outros estratégicos do setor". A empresa, contudo, informou que não existe qualquer documento celebrado com a Cobasi nesse sentido.