Janela se desprende em voo da Ryanair e passageiro é sugado

Um voo da Ryanair precisou fazer um pouso de emergência nesta sexta-feira, 10, após uma janela de passageiro se desprender durante a viagem entre Tessalônica, na Grécia, e Memmingen, na Alemanha. Durante o incidente, um passageiro sérvio foi parcialmente sugado para fora da aeronave, mas foi resgatado por outros ocupantes e não sofreu ferimentos graves.

Segundo a companhia aérea, o Boeing 737 retornou ao aeroporto de origem devido ao desprendimento da janela. Até este domingo, 12, ainda não havia informações sobre o que provocou a quebra.

O passageiro foi levado ao Hospital Universitário Geral AHEPA, em Tessalônica, onde passou por avaliação médica. De acordo com o consulado da Sérvia, seu estado de saúde é estável. A imprensa sérvia citou o relato de um passageiro à Rádio Tessalônica, segundo o qual a cabeça e os ombros da vítima ficaram para fora da aeronave antes de ela ser puxada de volta para o interior do avião.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que a aeronave envolvida era um Boeing 737 NG, modelo anterior à atual geração 737 MAX. A Boeing afirmou que está colaborando com a investigação e prestando suporte à Ryanair.

Em comunicado, a Ryanair disse apenas que a aeronave pousou normalmente e que os passageiros retornaram ao terminal. A empresa não comentou os detalhes do incidente nem confirmou informações sobre o modelo da aeronave e do motor.

Segundo a imprensa grega e duas fontes do aeroporto ouvidas pela Reuters, um fragmento do motor teria se desprendido logo após a decolagem, quebrado uma das janelas e provocado a despressurização da cabine. Um vídeo divulgado nas redes sociais aparenta mostrar uma falha grave no motor, com pás da turbina ausentes, embora as imagens não tenham sido verificadas.

Preedente em 2018

Dados do Flightradar24 mostram que o Boeing 737 NG que seguia para Memmingen retornou a Tessalônica na manhã de sexta-feira. O mesmo avião também havia voltado ao aeroporto na noite de quinta-feira, durante um voo com destino a Sarajevo, pouco após a decolagem, embora o motivo desse retorno ainda não tenha sido esclarecido.

A FAA confirmou que uma janela se rompeu durante o voo e informou que está preparada para apoiar as investigações. A televisão estatal sérvia exibiu imagens do interior da aeronave, incluindo a janela danificada.

A aeronave permanece em solo em Tessalônica enquanto as autoridades investigam as circunstâncias do incidente.

O caso lembra um acidente ocorrido em 2018 com outro Boeing 737 NG, da Southwest Airlines. Na ocasião, a quebra de uma pá da turbina provocou a ruptura de uma janela e a sucção parcial de uma passageira, que morreu.

Após esse episódio, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) recomendou mudanças no projeto da estrutura da carenagem do ventilador dos motores do modelo. Em 2023, a FAA determinou que a Boeing implemente a reformulação até julho de 2028.

(*) Com informações da Reuters