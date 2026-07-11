SK Hynix alerta para pior crise de memória da história em 2027

A SK Hynix, uma das maiores fabricantes de chips de memória do mundo, afirmou à Reuters que a indústria global deve enfrentar em 2027 a pior crise de oferta de memória da história. Segundo Kwak Noh-jung, diretor executivo da empresa, a demanda continuará acima da capacidade de produção mesmo com os investimentos em expansão, mantendo a pressão sobre o setor por vários anos.

O executivo destacou que a procura dos clientes da SK Hynix segue aumentando, enquanto a capacidade de produção da companhia tem limitações físicas. Ele reforçou que, mesmo após 2030, a demanda deverá continuar superando a oferta, mas a empresa busca formas de mitigar o impacto, incluindo o desenvolvimento de novas fábricas e soluções logísticas.

A declaração veio no mesmo dia em que a fabricante estreou na Nasdaq. A SK Hynix se tornou líder no desenvolvimento de memória de alta largura de banda (HBM), utilizada em equipamentos da Nvidia, consolidando sua importância para o setor.

Além da expansão doméstica na Coreia do Sul, a empresa avalia investimentos internacionais. Os Estados Unidos estão entre os candidatos a receber novas fábricas de wafers, juntamente com Japão e países do Sudeste Asiático, embora nenhuma decisão tenha sido tomada. Nos EUA, a companhia já investe cerca de US$ 4 bilhões em uma fábrica avançada de chips em Indiana e US$ 10 bilhões no desenvolvimento de soluções para IA.

Oferta limitada

O cenário de forte demanda por IA tem aumentado a atenção sobre a sustentabilidade do crescimento do setor de semicondutores. Ainda de acordo com a Reuters, há relatos de que grandes empresas como Apple e Meta buscam diversificar suas cadeias de fornecimento e utilizar capacidade ociosa em computação de IA reforçam a percepção de que a oferta de memória continuará limitada.

Na Coreia do Sul, a SK Hynix e a Samsung Electronics participam de um plano do governo para dobrar a capacidade de produção de chips de memória em cinco anos, com investimento estimado em 400 trilhões de won (cerca de US$ 266 bilhões) em cada fábrica.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, também ressaltou que a escassez de memória deve se manter nos próximos anos, mantendo a SK Hynix como fornecedora estratégica para IA.

Em 2025, a SK Hynix reportou lucro operacional recorde de 47 trilhões de won (US$ 31 bilhões), o dobro do ano anterior, após se recuperar de um prejuízo operacional em 2023. Para o segundo trimestre de 2026, as estimativas apontam para outro resultado expressivo, com lucro operacional projetado de 65,5 trilhões de won, enquanto as ações da companhia acumulam alta de mais de sete vezes nos últimos 12 meses, mesmo após recente correção provocada por preocupações sobre a valorização do setor de IA.