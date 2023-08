Por que é 'improvável' que o incentivo às ações na China funcione

A economia da China tem enfrentado mais desafios do que o esperado para reaquecer os motores no pós-pandemia e, para as autoridades do país, um dos caminhos para a retomada pode estar no mercado de ações. Em comunicado divulgado neste domingo, os Ministérios das Finanças e da Administração Fiscal do Estado divulgaram uma série de medidas para estimular a renda variável.

Uma das mudanças é um corte no imposto sobre negociações na bolsa de valores, que caiu de 0,1% para 0,05%. A redução, segundo comunicado do governo chinês, visa "revigorar o mercado de capitais e aumentar a confiança dos investidores". É o primeiro corte realizado pela China desde a crise de 2008.

O pacote envolve ainda um “aperto gradual” no ritmo de ofertas públicas iniciais de ações, os IPOs. A percepção é de que os IPOs são negativos para os demais papéis negociados em bolsa, já que aumentam a oferta de capital e retiram liquidez do mercado secundário. O último congelamento do mercado de ofertas iniciais na China aconteceu em 2015.

As medidas, no entanto, devem ser insuficientes para reanimar a economia chinesa, segundo a casa de análise Gavekal Research. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 28, os analistas disseram ser “improvável” uma mudança nos rumos econômicos sem um estímulo substancialmente maior que consiga impulsionar o crescimento econômico e estabilizar a crise no mercado imobiliário chinês.

“As reduções do imposto de negociação e a suspensão de novas ofertas proporcionaram, no passado, apenas um impulso temporário aos mercados, e não uma reviravolta fundamental. A única recuperação subsequente do mercado, em 2008, ocorreu quando as perspectivas de crescimento econômico melhoraram significativamente no final daquele ano”, escreveram os analistas.

A Gavekal Research é uma das casas de análise macro independente mais prestigiosas do mundo. No Brasil, seus relatórios são distribuídos com exclusividade pela EXAME, na parceria que deu origem à EXAME Gavekal Research.

O relatório alerta ainda que existe uma lacuna significativa entre os sinais políticos e as medidas realmente implementadas. “Os investidores deveriam continuar cautelosos em relação às ações chinesas na ausência de estímulos mais concretos para impulsionar significativamente o crescimento econômico – e ignorar em grande parte o apoio direcionado aos mercados de ações”, escreveram.