Ibovespa hoje: bolsa vira para queda com Petrobras (PETR4)

O Ibovespa virou para queda nesta quinta-feira, 26, acompanhando a baixa nas ações da Petrobras (PETR3/PETR4).

Ibovespa: - 0,38%, 113.816 pontos

Nesta manhã, o conselho de administração da estatal aprovou, por unanimidade, a indicação de Jean Paul Prates para a presidência da empresa.

Prates foi aprovado como membro do conselho e nomeado presidente interino da companhia até o dia 13 de abril, na expectativa da realização de uma assembleia geral de acionistas, quando poderá ser formalmente nomeado para o cargo.

Petrobras ( PETR3 ) : - 2,86%

Petrobras (PETR4) : - 2,45%

Mais cedo, o índice operava em alta com investidores repercutindo positivamente a bateria de dados da economia americana divulgada nesta manhã.

O número mais aguardado era o do PIB do quarto trimestre, que revelou crescimento de 2,9%, ficando acima do consenso do mercado. As projeções de economistas que giravam próximas de 2,6%. O PIB, no entanto, confirmou a expectativa de desacelação, dada a expansão de 3,2% no trimestre anterior.

Também saíram nos Estados Unidos os pedidos semanais de seguro desemprego, que, assim como o PIB, mostrou uma atividade econômica mais forte que a esperada no país. Foram apenas 186.000 pedidos na última semana ante projeção de 206.000.

"Seguimos observando crescimento do consumo das famílias e do governo. Por outro lado, houve redução de investimentos em ativos fixos e na balança comercial. A queda de exportação indica a desaceleração econômica", comentou Eduarda Korzenowski, economista da Somma Investimentos.

Embora os dados indiquem um cenário mais desafiador para o Federal Reserve (Fed) controlar a inflação, um dado específico aliviou as preocupações do mercado: o índice de preço sobre gastos pessoais (PCE, na sigla em inglês) do quarto trimestre. O indicador, que é uma das principais referências para a política monetária do Fed, saiu abaixo do previsto pelos economistas, com queda de 4,30% para 3,2%. Já o núcleo do PCE recuou de 4,7% para 3,9%, ficando abaixo do consenso de 4%.

Em Wall Street, índices futuros que já vinham na toada positiva desde início do dia, estenderam os ganhos. O mercado à vista abrui em alta nos Estados Unidos. Além dos dados, que mostram uma economia forte, mas sem tanto efeito inflacionário, alimenta otimismo do mercado o resultado da Tesla. Em balanço divulgado na última noite, a empresa superou as estimativas para lucro e receita. Nesta manhã, suas ações sobem mais de 6% em Nova York.