Powell vê 'teste de estresse' no Fed e alerta sobre independência

A credibilidade do Federal Reserve (Fed), considerada um dos pilares da estabilidade econômica dos Estados Unidos, corre risco caso governos passem a interferir na atuação de dirigentes do banco central.

O alerta foi feito por Jerome Powell, ex-presidente da instituição, que classificou o momento atual como um "teste de estresse" para o Fed e outras instituições estadunidenses.

As declarações ocorrem poucas semanas após sua saída turbulenta da presidência, em meio a meses de embates públicos com o presidente Donald Trump, que pressionava por cortes mais agressivos nos juros.

Powell retornou ao cargo de governador do Fed, a primeira decisão como essa em quase 80 anos, sendo interpretada por analistas como uma forma de preservar a continuidade institucional.

Em discurso realizado em Boston no domingo, 31, o governador disse que a confiança do público e dos mercados depende da percepção de que as decisões sobre juros e política monetária são tomadas de forma independente.

"Se alguma administração encontrar uma maneira de remover funcionários do Fed por divergências políticas, as administrações futuras também o farão", esclareceu em fala repercutida pelo Financial Times.

Em caso de interferência, ele acrescentou que o público perderia a fé de que o banco central iria tomar decisões baseadas "apenas no que é melhor para todos os americanos".

"A credibilidade do Fed seria perdida. Essa credibilidade permite que o Fed apoie uma economia forte e estável." Jerome Powell, ex-presidente e atual governador do Fed

As declarações ocorrem em um momento de tensão entre o banco central e o governo devido à pressão junto a integrantes do Fed, enquanto aliados de Trump passaram a pressionar membros do Fed por diferentes frentes.

O debate ganhou força após tentativas de afastamento da integrante do Conselho de Governadores, Lisa Cook, e investigações relacionadas à reforma da sede do banco central, no valor de US$ 2,5 bilhões.

Powell evitou citar Trump nominalmente durante o discurso, mas defendeu o respeito ao Estado de Direito. Ele enxerga, porém, as diferenças políticas partidárias como normais e essenciais em uma democracia próspera.

"Mas devemos estar unidos em nosso compromisso com os princípios superiores que definem nossa nação", ponderou. "Outros países nos conhecem como uma nação construída sobre a integridade, e essa integridade deve ser mantida".

Já Trump afirmou, na posse do novo presidente do Fed Kevin Warsh, que deseja que o novo mandatário seja totalmente independente. "Não olhe para mim, não olhe para ninguém. Apenas faça o seu trabalho".