Powell vê 'teste de estresse' no Fed e alerta sobre independência

Donald Trump e Jerome Powell: independência do banco central voltou ao centro do debate nos EUA. (Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 1 de junho de 2026 às 14h47.
A credibilidade do Federal Reserve (Fed), considerada um dos pilares da estabilidade econômica dos Estados Unidos, corre risco caso governos passem a interferir na atuação de dirigentes do banco central.O alerta foi feito por Jerome Powell, ex-presidente da instituição, que classificou o momento atual como um "teste de estresse" para o Fed e outras instituições estadunidenses.
As declarações ocorrem poucas semanas após sua saída turbulenta da presidência, em meio a meses de embates públicos com o presidente Donald Trump, que pressionava por cortes mais agressivos nos juros.
Powell retornou ao cargo de governador do Fed, a primeira decisão como essa em quase 80 anos, sendo interpretada por analistas como uma forma de preservar a continuidade institucional.
Em discurso realizado em Boston no domingo, 31, o governador disse que a confiança do público e dos mercados depende da percepção de que as decisões sobre juros e política monetária são tomadas de forma independente.
"Se alguma administração encontrar uma maneira de remover funcionários do Fed por divergências políticas, as administrações futuras também o farão", esclareceu em fala repercutida pelo Financial Times.
Em caso de interferência, ele acrescentou que o público perderia a fé de que o banco central iria tomar decisões baseadas "apenas no que é melhor para todos os americanos".
As declarações ocorrem em um momento de tensão entre o banco central e o governo devido à pressão junto a integrantes do Fed, enquanto aliados de Trump passaram a pressionar membros do Fed por diferentes frentes.
O debate ganhou força após tentativas de afastamento da integrante do Conselho de Governadores, Lisa Cook, e investigações relacionadas à reforma da sede do banco central, no valor de US$ 2,5 bilhões.
Powell evitou citar Trump nominalmente durante o discurso, mas defendeu o respeito ao Estado de Direito. Ele enxerga, porém, as diferenças políticas partidárias como normais e essenciais em uma democracia próspera.
"Mas devemos estar unidos em nosso compromisso com os princípios superiores que definem nossa nação", ponderou. "Outros países nos conhecem como uma nação construída sobre a integridade, e essa integridade deve ser mantida".
Já Trump afirmou, na posse do novo presidente do Fed Kevin Warsh, que deseja que o novo mandatário seja totalmente independente. "Não olhe para mim, não olhe para ninguém. Apenas faça o seu trabalho".