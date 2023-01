PIB dos EUA avança 2,9% no 4° trimestre

O PIB dos Estados Unidos cresceu 2,9% no quarto trimestre em taxa anualizada, segundo divulgado nesta quinta-feira, 26, pelo Escritório de Análises Econômicas (BEA, na sigla em inglês), órgão do Departamento de Comércio do país. No terceiro trimestre do ano, o PIB real subiu 3,2%.

O resultado, no período de outubro a dezembro, veio acima do consenso do mercado, que era de alta menor, de 2,6%. A economia dos EUA teve segunda alta consecutiva, após queda nos dois primeiros trimestres do ano anterior. No início de 2022, a maior economia do mundo teve um período de breve "recessão técnica", o que ocorre quando, pela definição, há dois trimestres consecutivos de retração na economia.

No acumulado do ano, o PIB americano cresceu 1% em 2022, abaixo dos 5,7% de crescimento em 2021.