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Ibovespa cai pela 5ª sessão seguida e inicia junho abaixo dos 173 mil pontos

No mercado de câmbio, o dólar encerrou a sessão em queda de 0,39%, cotado a R$ 5,023

Ibovespa: o principal índice da B3 encerrou o pregão desta segunda-feira, 1º, em baixa de 0,91%, aos 172.197 pontos (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa: o principal índice da B3 encerrou o pregão desta segunda-feira, 1º, em baixa de 0,91%, aos 172.197 pontos (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17h38.

O Ibovespa iniciou junho em queda pressionado principalmente pelo desempenho de Vale (VALE3) e das ações dos grandes bancos, apesar do avanço da Petrobras (PETR3 e PETR4), impulsionada pela disparada do petróleo no mercado internacional. O principal índice da B3 encerrou o pregão desta segunda-feira, 1º, em baixa de 0,91%, aos 172.197 pontos, após oscilar entre 171.792,82 e 173.975,31 pontos. O volume financeiro somou R$ 28,3 bilhões.

Entre os pesos-pesados do índice, as ações da ordinárias da Petrobras (PETR3) avançaram 1,31% e as preferenciais (PETR4) 0,88%, acompanhando a forte valorização do petróleo diante do aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. O movimento ajudou a limitar as perdas da bolsa brasileira.

Por outro lado, o setor financeiro exerceu pressão negativa sobre o índice. As ações do BTG Pactual (BPAC11) recuaram 1,86%, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) caiu 1,65%, Bradesco (BBDC4) perdeu 1,13% e Banco do Brasil (BBAS3) cedeu 1,08%. O Santander Brasil (SANB11) foi exceção e fechou com leve alta de 0,18%.

As ações da Vale (VALE3) também contribuíram para o desempenho negativo do Ibovespa, com queda de 1,35%, mesmo diante de uma leve baixa do minério de ferro no mercado internacional.

Entre as maiores perdas do dia ficaram Minerva (BEEF3), com recuo de 5,15%, RD Saúde (RADL3), que caiu 4,44%, e Suzano (SUZB3), com baixa de 3,01%. Na ponta positiva, Totvs (TOTS3) liderou os ganhos, com alta de 4,32%, seguida por Brava Energia (BRAV3), que avançou 2,57%, e Cosan (CSAN3), com valorização de 2,11%.

Com o fechamento nesta segunda, o índice acumula cinco sessões seguidas em queda.

No mercado de câmbio, o dólar encerrou a sessão em queda de 0,39%, cotado a R$ 5,023. A moeda americana chegou a oscilar entre R$ 5,0122 e R$ 5,0460 ao longo do dia. O real foi beneficiado pela forte alta do petróleo, movimento que tende a favorecer moedas de países exportadores da commodity.

No exterior, porém, o dólar ganhou força frente a outras divisas, refletindo a cautela dos investidores diante da escalada das tensões no Oriente Médio e das preocupações com os impactos da alta do petróleo sobre a inflação global. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de moedas fortes, avançou 0,29%.

No Brasil, os investidores também repercutiram a nova edição do Boletim Focus. O levantamento do Banco Central mostrou que os analistas elevaram pela 12ª semana consecutiva a projeção para a inflação de 2026, com a estimativa para o IPCA passando de 5,04% para 5,09%. A expectativa para o crescimento do PIB no próximo ano subiu marginalmente de 1,89% para 1,90%, enquanto as projeções para a Selic permaneceram inalteradas.

Petróleo dispara com novas incertezas no Oriente Médio

Os preços do petróleo voltaram a subir com força após informações divulgadas pela agência estatal iraniana Tasnim indicarem que Teerã teria abandonado as negociações com os Estados Unidos e cogitaria fechar o Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo.

A commodity chegou a avançar perto de 7% durante a sessão. Posteriormente, declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduziram parte das tensões.

Em entrevista à CNBC, Trump afirmou não se preocupar com um eventual fim das negociações com o Irã e disse acreditar que os preços do petróleo devem cair em breve. Mais tarde, também afirmou que as conversas entre os dois países continuavam em ritmo acelerado e indicou a possibilidade de redução dos ataques entre Israel e Hezbollah no Líbano.

Mesmo assim, os contratos futuros encerraram o dia com fortes ganhos. O Brent para agosto subiu 4,23%, para US$ 94,98 por barril, enquanto o WTI para julho avançou 5,49%, para US$ 92,16 por barril.

Bolsas de Nova York fecham em alta

Os principais índices de Wall Street terminaram o primeiro pregão de junho no campo positivo, sustentados pela expectativa de novos indicadores econômicos ao longo da semana e pela percepção de que a economia americana continua resiliente.

O Dow Jones avançou 0,09%, aos 51.078,88 pontos. O S&P 500 subiu 0,26%, para 7.599,96 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 0,42%, encerrando aos 27.086,81 pontos.

Os investidores acompanham uma agenda carregada de indicadores econômicos nos Estados Unidos, com destaque para o relatório oficial de emprego (payroll) de maio, que será divulgado na sexta-feira e pode influenciar as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve (Fed).

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