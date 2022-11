Ibovespa hoje: Bolsa opera sem direção definida entre queda da Petrobras e alta no exterior

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta terça-feira, 22, com as ações da Petrobras impedindo que o principal índice da B3 acompanhe as altas do mercado internacional.

Os papéis da estatal chegam a cair 4% nesta manhã, com investidores reagindo ao novo relatório do UBS-BB, que passou a recomendar que a venda a descoberto dos papéis (apostar na desvalorização). A recomendação anterior era de compra. Os analistas também cortaram o preço-alvo das ações preferenciais da companhia de R$ 47 para R$ 22.

Petrobras ( PETR3 ): - 4,22%

): - 4,22% Petrobras (PETR4): - 3,87%

"Três pontos transformacionais estão nos levando a rebaixar o estoque: preço dos combustíveis, investimentos e despesas gerais. Nada disso está claro por enquanto; no entanto, os comentários iniciais da equipe de transição fornecem algumas informações e, olhando para o passado da Petarobras, nos tornamos substancialmente mais cautelosos", afirmaram em relatório.

A forte queda da Petrobras só não tem um efeito ainda mais drástico, dada a valorização do petróleo, que se afastou da mínima desde setembro, após a Arábia Saudita ter negado os rumores de que discutiria aumento de produção na OPEP+. Petrolíferas privadas operam em firme alta nesta manhã.

PetroRio (PRIO3): + 2,55%

3R (RRRP3): + 3,16%

O que também joga à favor do mercado brasileiro nesta manhã é o certo alívio dos temores fiscais, com a apresentação de PECs alternativas à proposta pelo governo eleito mais palatáveis aos investidores. A expectativa, agora, é de que o gasto extra-teto fique abaixo do inicialmente sinalizado.

"Mercado vai continuar oscilando ao humor do avanço da PEC de transiçao. Não ocorrerá nenhuma oscilação mais aguda fora desse contexto"afirmou João Beck, economista e sócio da BRA.