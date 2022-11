Partido de Bolsonaro pede anulação de votos de 250 mil urnas nas eleições de 2022

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a anulação dos votos de todas as urnas eletrônicas de modelos anteriores ao ano de 2020. A legenda alega que especialistas em tecnologia encontraram evidências de mau funcionamento nos sistemas.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou nesta terça-feira, 22, que o partido entrou com ação no TSE, com base em auditoria feita por empresa contratada pelo partido, para "contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país". A decisão foi anunciada em coletiva de imprensa, em Brasília.

O engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), participou da entrevista e explicou que 40,8% das urnas funcionam "da forma esperada". Nas outras, segundo ele, "é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware que teria gerado aquela atividade", disse.

Texto em atualização