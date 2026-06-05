Payroll dos EUA, PIB europeu e retomada da B3: o que move os mercados

Os investidores voltam suas atenções nesta sexta-feira, 5, para uma agenda concentrada em indicadores de atividade e mercado de trabalho no exterior, em um dia de retomada dos negócios na B3 após o feriado de Corpus Christi.

As negociações na bolsa brasileira e nos demais mercados administrados pela B3 voltam a funcionar normalmente, enquanto os agentes financeiros monitoram dados que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros nas principais economias do mundo.

Além dos indicadores econômicos, a agenda política e institucional também traz eventos relevantes. Entra em vigor nesta sexta a classificação das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

No cenário doméstico, também termina o prazo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionar a lei oriunda da Medida Provisória nº 1.327/25, que prevê, entre outros pontos, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Payroll nos EUA é o grande destaque do dia

O principal destaque da agenda econômica global será a divulgação do relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, o payroll, às 9h30 (horário de Brasília). O mercado acompanhará os números de criação de vagas em maio, após a geração de 115 mil postos de trabalho em abril, além da taxa de desemprego, que estava em 4,3%, e dos dados de salários médios por hora, que avançaram 0,2% no mês e 3,6% em 12 meses na leitura anterior.

Os dados são acompanhados de perto por investidores por oferecerem sinais sobre o ritmo da atividade econômica americana e possíveis impactos sobre as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Indicadores de emprego e salários mais fortes podem influenciar as expectativas para os juros nos Estados Unidos.

A atenção também estará voltada para a terceira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro referente ao primeiro trimestre. Na leitura anterior, a economia do bloco registrou crescimento de 0,1% na comparação trimestral e de 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na Europa, os investidores ainda acompanham a divulgação da produção industrial da França referente a abril. Já entre os mercados emergentes, o foco recai sobre o índice de preços ao consumidor da Turquia, enquanto a Índia divulga sua decisão de política monetária por meio do Banco da Reserva da Índia (RBI).

A agenda de autoridades segue no radar dos investidores também no fim de semana. No sábado, 6, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa na China de um seminário promovido pelo Banco Popular da China e pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), além de reuniões com investidores institucionais.

No mesmo dia, às 13h, o diretor do Federal Reserve Michael Barr fará discurso em evento nos Estados Unidos.