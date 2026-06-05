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Payroll dos EUA, PIB europeu e retomada da B3: o que move os mercados

Agenda desta sexta, 5, também inclui dados de crescimento da Zona do Euro, enquanto investidores buscam sinais para os próximos passos dos juros globais

Agenda do mercado: entra em vigor nesta sexta a classificação das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos

Agenda do mercado: entra em vigor nesta sexta a classificação das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05h30.

Os investidores voltam suas atenções nesta sexta-feira, 5, para uma agenda concentrada em indicadores de atividade e mercado de trabalho no exterior, em um dia de retomada dos negócios na B3 após o feriado de Corpus Christi.

As negociações na bolsa brasileira e nos demais mercados administrados pela B3 voltam a funcionar normalmente, enquanto os agentes financeiros monitoram dados que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros nas principais economias do mundo.

Além dos indicadores econômicos, a agenda política e institucional também traz eventos relevantes. Entra em vigor nesta sexta a classificação das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

No cenário doméstico, também termina o prazo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionar a lei oriunda da Medida Provisória nº 1.327/25, que prevê, entre outros pontos, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Payroll nos EUA é o grande destaque do dia

O principal destaque da agenda econômica global será a divulgação do relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, o payroll, às 9h30 (horário de Brasília). O mercado acompanhará os números de criação de vagas em maio, após a geração de 115 mil postos de trabalho em abril, além da taxa de desemprego, que estava em 4,3%, e dos dados de salários médios por hora, que avançaram 0,2% no mês e 3,6% em 12 meses na leitura anterior.

Os dados são acompanhados de perto por investidores por oferecerem sinais sobre o ritmo da atividade econômica americana e possíveis impactos sobre as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Indicadores de emprego e salários mais fortes podem influenciar as expectativas para os juros nos Estados Unidos.

A atenção também estará voltada para a terceira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro referente ao primeiro trimestre. Na leitura anterior, a economia do bloco registrou crescimento de 0,1% na comparação trimestral e de 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na Europa, os investidores ainda acompanham a divulgação da produção industrial da França referente a abril. Já entre os mercados emergentes, o foco recai sobre o índice de preços ao consumidor da Turquia, enquanto a Índia divulga sua decisão de política monetária por meio do Banco da Reserva da Índia (RBI).

A agenda de autoridades segue no radar dos investidores também no fim de semana. No sábado, 6, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa na China de um seminário promovido pelo Banco Popular da China e pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), além de reuniões com investidores institucionais.

No mesmo dia, às 13h, o diretor do Federal Reserve Michael Barr fará discurso em evento nos Estados Unidos.

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