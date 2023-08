Ibovespa hoje: com Petrobras, bolsa pode interromper maior sequência negativa da história

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira, 16, puxado pelas ações da Petrobras. As ações da estatal, com participação relevante no índice, avançam mais de 2%. No último pregão, os papéis chegaram a atingir mais de 4% de alta, com investidores repercutindo positivamente o reajuste de preços dos combustíveis.

Ibovespa agora:

Ibovespa: +0,41%, 116.646 pontos

O movimento positivo, se mantido até o fim do pregão, colocará um ponto final na sequência de 11 quedas consecutivas. A marca já se tornou histórica, igualando ao mais longo período de perdas do índice, registrado em 1984.

Por outro lado, os mercados ainda podem virar, dependendo do tom que vier a ata da última decisão de juros do comitê de política monetária do Federal Reserve, o Fomc. O documento será divulgado às 15h sob expectativa de que traga pistas sobre a continuidade ou fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, após o Fomc ter voltado a elevar os juros na decisão anterior. Sua taxa atualmente está entre 5,25% e 5,5%.

As maiores fichas do mercado estão na manutenção do atual patamar de juros até o fim do ano, mas declarações de membros do Federal Reserve chegaram a colocar essa crença em xeque. As curvas de juros americanas precificam 30% de chance de novas altas, segundo monitor do CME Group. Essa probabilidade, no entanto, pode aumentar, dependendo do teor da ata desta tarde.

Maiores altas do Ibovespa

IRBR3: + 6,80%

YDUQ3: + 3,97%

SBSP3: + 3,01%

Maiores quedas do Ibovespa

NTCO3: - 4,53%

GOLL4: - 3,18%

VIIA3: - 2,48%