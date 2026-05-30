Computex 2026 deve marcar chegada de notebooks com IA mais baratos

A edição 2026 da Computex pode representar um novo capítulo para os computadores equipados com inteligência artificial. O foco da feira que ocorre em Taipei desta vez não está apenas nos modelos premium, mas nos equipamentos mais acessíveis.

Intel e Qualcomm devem apresentar processadores voltados para notebooks de baixo custo com recursos de IA embarcados, ampliando o alcance da tecnologia para consumidores comuns.

A Intel aposta na linha Core 3, conhecida pelo codinome Wildcat Lake, enquanto a Qualcomm prepara os novos chips Snapdragon C, direcionados a equipamentos com preços a partir de aproximadamente US$ 300.

Os lançamentos refletem uma tentativa da indústria de repetir no mercado de PCs um movimento semelhante ao observado nos smartphones, levando recursos avançados para categorias mais baratas.

A expectativa é que fabricantes como Acer, HP e Lenovo revelem novos modelos durante a feira realizada em Taiwan.

Outro tema importante será a possível entrada da Nvidia no mercado de processadores para notebooks.

Rumores indicam que a companhia poderá apresentar seus primeiros sistemas integrados para PCs baseados em arquitetura Arm, ampliando a concorrência em um segmento atualmente dominado por Intel, AMD, Qualcomm e Apple.

Caso os anúncios se confirmem, a disputa pelos computadores com IA pode ganhar um novo participante de peso.

Mercado brasileiro pode ser beneficiado pela nova geração de PCs

A chegada de chips mais baratos é especialmente relevante para o Brasil, onde o preço ainda é uma das principais barreiras para a renovação de computadores.

Fabricantes buscam oferecer autonomia de bateria maior, recursos locais de inteligência artificial e desempenho suficiente para tarefas do dia a dia sem elevar significativamente os custos.

Se a estratégia funcionar, 2027 poderá marcar a popularização dos chamados PCs de IA também entre consumidores e empresas brasileiras de menor porte.