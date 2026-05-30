Vai ter Neymar? Ancelotti divulga a escalação da seleção brasileira contra Panamá

Ancelotti revelou a formação inicial do Brasil para o último compromisso no país antes da viagem aos Estados Unidos (Foto: Roger Wimmer/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Publicado em 30 de maio de 2026 às 11h57.
O técnico Carlo Ancelotti confirmou neste sábado, 30, a escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Panamá, marcado para domingo, 31, às 18h30, no Maracanã. A partida será a última da equipe diante da torcida brasileira antes da Copa do Mundo.
O Brasil deve iniciar o confronto com:
A Seleção terá quatro desfalques para o confronto. Neymar está lesionado, enquanto Gabriel Magalhães, Marquinhos e Gabriel Martinelli estão ausentes por conta da final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain.
Segundo Ancelotti, a formação utilizada contra o Panamá servirá como base da equipe para a Copa do Mundo, com possíveis ajustes na defesa após a chegada de todos os convocados.
Durante entrevista, o treinador afirmou que todos os jogadores relacionados participarão da partida. Brasil e Panamá concordaram em realizar até 11 substituições ao longo do amistoso.
Após o amistoso, a delegação embarca para os Estados Unidos na segunda-feira, 1°. No dia 6 de junho, o Brasil enfrenta o Egito em Cleveland. A estreia na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho, contra Marrocos.