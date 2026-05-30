Esporte

Vai ter Neymar? Ancelotti divulga a escalação da seleção brasileira contra Panamá

Seleção Brasileira enfrenta o Panamá com Luiz Henrique entre os titulares e quatro desfalques confirmados

Ancelotti revelou a formação inicial do Brasil para o último compromisso no país antes da viagem aos Estados Unidos (Foto: Roger Wimmer/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Ancelotti revelou a formação inicial do Brasil para o último compromisso no país antes da viagem aos Estados Unidos (Foto: Roger Wimmer/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11h57.

O técnico Carlo Ancelotti confirmou neste sábado, 30, a escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Panamá, marcado para domingo, 31, às 18h30, no Maracanã. A partida será a última da equipe diante da torcida brasileira antes da Copa do Mundo.

O Brasil deve iniciar o confronto com:

  • Alisson;
  • Wesley;
  • Léo Pereira;
  • Bremer;
  • Alex Sandro;
  • Casemiro;
  • Bruno Guimarães;
  • Raphinha;
  • Vinicius Jr.;
  • Luiz Henrique;
  • Matheus Cunha.

A Seleção terá quatro desfalques para o confronto. Neymar está lesionado, enquanto Gabriel Magalhães, Marquinhos e Gabriel Martinelli estão ausentes por conta da final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain.

Segundo Ancelotti, a formação utilizada contra o Panamá servirá como base da equipe para a Copa do Mundo, com possíveis ajustes na defesa após a chegada de todos os convocados.

Durante entrevista, o treinador afirmou que todos os jogadores relacionados participarão da partida. Brasil e Panamá concordaram em realizar até 11 substituições ao longo do amistoso.

Após o amistoso, a delegação embarca para os Estados Unidos na segunda-feira, 1°. No dia 6 de junho, o Brasil enfrenta o Egito em Cleveland. A estreia na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho, contra Marrocos.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoNeymarSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Escócia vence Curaçao em amistoso antes da Copa do Mundo; veja o placar

Após vencer Djokovic, veja quando é o próximo jogo de João Fonseca em Roland Garros

Após, vitória contra Djokovic, João Fonseca enfrenta ex-número dois do mundo em Paris

Brasileiros na final da Champions League 2026: quem joga por PSG e Arsenal

Mais na Exame

Tecnologia

Computex 2026 deve marcar chegada de notebooks com IA mais baratos

Inteligência Artificial

Coreia do Sul discute dividir lucros da IA com a população após boom dos chips

Esporte

Escócia vence Curaçao em amistoso antes da Copa do Mundo; veja o placar

Future of Money

IA, blockchain e pagamentos: a convergência que começa a redefinir 2026