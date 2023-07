Alta de juros nos EUA: Fed eleva taxa para maior patamar em 22 anos

O Fomc, comitê do Federal Reserve (Fed) responsável por decidir a taxa de juros nos Estados Unidos, elevou a taxa em 0,25 ponto percentual (p.p.) nesta quarta-feira, 26, para o intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano -- o maior patamar desde 2001. A alta de hoje faz parte de um ciclo de elevação nas taxas que começou em março de 2022 e teve uma leve trégua em junho para avaliar os impactos na economia.

A grande questão agora é se as altas irão continuar ou não. Em comunicado, o Fomc informou que a a inflação permanece elevada e que"continuará avaliando informações adicionais e suas implicações para a política monetária”. Investidores aguardam o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30, para mais detalhes dos próximos passos da política monetária americana.

