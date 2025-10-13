Ibovespa reage e abre em alta após pior semana desde julho

O Ibovespa abriu a semana em alta. Às 10h29, o principal índice da B3 subia 0,72%, aos 141.696 pontos.

Na sexta-feira, 10, o Ibovespa terminou em queda de 0,73%, aos 140.680 pontos. Na semana, o índice acumulou perda de 2,44%, pior queda semanal desde 6 de julho.

O dólar abriu a semana em queda. Por volta das 10h23, a moeda americana era cotada a R$ 5,467, baixa de 0,98%.

EUA e China

Os mercados globais iniciam a segunda-feira, 13, com sinais de recuperação, impulsionados pelo tom mais conciliatório do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à China.

Após dias de retórica agressiva, Trump afirmou no domingo que “vai ficar tudo bem” com Pequim. A declaração reduz a tensão nos mercados e levou os futuros de Nova York, os preços do petróleo e os recibos de ações brasileiras negociados em Nova York (ADRs) avançarem nas primeiras horas da manhã.

Do lado chinês, Pequim respondeu pedindo “negociação, em vez de ameaças”, mas deixou claro que “não tem medo de uma guerra tarifária”. Além disso, dados divulgados nesta madrugada mostraram um salto nas importações e exportações do país.

O feriado do Dia de Colombo nos Estados Unidos mantém os mercados de Treasuries fechados, o que deve reduzir a liquidez global ao longo do dia.

Hamas liberta reféns

No Oriente Médio, o governo de Israel confirmou nesta segunda-feira que os 20 últimos reféns sequestrados pelo Hamas já estão em território israelense. Eles haviam sido capturados durante o ataque de 7 de outubro de 2023, no sul do país, que deu início à guerra em Gaza.

Em meio à operação, Trump desembarcou em Israel e afirmou que “a guerra acabou”, ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente americano irá presidir, no Egito, uma cúpula pela paz em Gaza.

Em discurso no parlamento israelense, Trump disse que o Hamas será desarmado. A medida faz parte de um acordo de cessar-fogo que envolve 20 pontos e foi costurado com apoio de Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos.

Boletim Focus

A agenda econômica começou às 8h25, com a divulgação do Boletim Focus do Banco Central.

Analistas de mercado consultados pelo BC reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 de 4,80% para 4,72%. Para 2026, o índice de inflação se manteve em 4,28%.

As projeções da Selic e do PIB se mantiveram estáveis para 2025, 2026 e 2027, enquanto para 2028 a expectativa do PIB caiu de 1,90% para 1,83%. As expectativas do câmbio reduziram em 2026 e 2027.

No radar hoje

No exterior, às 13h55, está previsto um discurso de Anna Paulson, dirigente do Federal Reserve, em evento nos EUA.

Já a balança comercial mensal brasileira será publicada às 15h pela Secretaria de Comércio Exterior.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna à noite de Roma, após encontro no Vaticano com o papa Leão XIV nesta manhã.

Mercados internacionais

As bolsas globais repercutem a escalada nas tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Os índices da Ásia fecharam em baixa nesta segunda-feira. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 2,04%, enquanto o CSI 300, da China continental, caiu 0,5%. O porta-voz do Ministério do Comércio chinês acusou Washington de adotar um “duplo padrão” após o presidente Donald Trump prometer tarifas adicionais de 100% sobre importações chinesas.

As bolsas europeias operam em leve alta nesta segunda-feira, 13, com apoio do setor de mineração, que reage ao tom mais brando adotado por Donald Trump sobre a relação com Pequim. Por volta das 10h20 (horário de Brasília), o Stoxx 600 subia 0,20%, o DAX avançava 0,21% e o CAC 40 tinha leve alta de 0,03%, enquanto o FTSE 100 recuava 0,17%.

Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas mantêm forte recuperação após a queda da sexta-feira. Os contratos do Nasdaq 100 subiam 1,96%, os do S&P 500 avançavam 1,26% e os do Dow Jones, 0,84%, com destaque para papéis de tecnologia como AMD, Nvidia e Broadcom. A expectativa do mercado se volta agora para a temporada de balanços e os encontros do FMI e do Banco Mundial nesta semana.