Ibovespa abre com leve alta nesta sexta-feira; dólar sobe

O Ibovespa abriu nesta sexta-feira, 10, em leve alta. Às 10h22, o principal índice da B3 subia 0,16%, aos 141.933 pontos. Na véspera, o índice terminou o pregão com queda de 0,31%, aos 141.708 pontos.

O dólar abriu o dia em alta. Às 10h18, a moeda americana subia 0,43%, cotada a R$ 5,392.

Os mercados globais repercutem o acordo de paz entre Israel e Hamas, mediado pelo presidente Donald Trump. O cessar-fogo derrubou os preços do ouro para abaixo de US$ 4.000 a onça e pressionou também as cotações do petróleo.

No radar hoje

A primeira divulgação do dia veio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção industrial subiu 0,8% em agosto, impulsionada por altas em 9 dos 15 locais pesquisados. Os maiores avanços foram registrados no Pará (5,4%), Bahia (4,9%) e Paraná (4,2%), seguidos por Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Região Nordeste, São Paulo e Espírito Santo.

Durante a manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro da Fazenda Fernando Haddad e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, participa de cerimônia em São Paulo para lançar um novo modelo de crédito imobiliário.

O Banco Central do Brasil também realiza sua 101ª reunião trimestral com economistas no Rio de Janeiro.

Nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan irá divulgar às 11h a leitura preliminar de outubro do índice de sentimento do consumidor. Às 14h, saem os dados semanais da Baker Hughes sobre poços e plataformas em operação.

Além disso, dois dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) têm compromissos públicos ao longo do dia. Às 10h45, Austan Goolsbee (Fed Chicago) participa de um simpósio, seguido de Alberto Musalem (Fed St. Louis), às 13h30.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta sexta-feira, 10. O índice Nikkei, no Japão, recuou 1,01%, enquanto o Topix caiu 1,85%.

Na Coreia do Sul, na retomada das negociações após feriado, o índice Kospi subiu 1,73% e o Kosdaq avançou 0,61%. A bolsa foi impulsionada por recordes nas ações das fabricantes de chips SK Hynix e Samsung Electronics, em meio ao otimismo com novos acordos de inteligência artificial envolvendo OpenAI e AMD.

Já o índice Hang Seng, em Hong Kong, caiu 1,84%, e o CSI 300, que reúne as principais ações de Shenzhen e Xangai, recuou 1,97%. Em Taiwan, feriado deixa os mercados fechados.

Na Europa, as bolsas reduziram as perdas no fim da manhã. Por volta das 10h (horário de Brasília), o Stoxx Europe 600 recuava 0,07%. O DAX, em Frankfurt, caía 0,18%, enquanto o FTSE 100, em Londres, tinha leve queda de 0,01%. Em Paris, o CAC 40 recuava 0,03%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros das bolsas operavam com sinal levemente positivo no mesmo horário. Os futuros do Dow Jones subiam 0,15%, enquanto os do S&P 500 avançavam 0,07% e os do Nasdaq 100 ganhavam 0,04%.