Lula se reúne com Papa Leão XIV no Vaticano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o Papa Leão XIV, no Vaticano, na manhã desta segunda-feira, 13.

Segundo o presidente, as autoridades conversaram sobre religião, fé, Brasil e os desafios "que temos que enfrentar no mundo".

Eu e a Janja tivemos um excelente encontro com sua Santidade, o Papa Leão XIV, no Vaticano. Conversamos sobre religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo. Parabenizei o Santo Padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não… pic.twitter.com/FAmhFdXLN7 — Lula (@LulaOficial) October 13, 2025

O Papa disse que pretende visitar o Brasil em "momento oportuno", segundo o presidente da República. "Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro", escreveu Lula.

Convite à COP30

Lula também convidou o pontífice a comparecer a COP30, que começa no dia 11 de novembro em Belém, capital do Pará.

"Por conta do Jubileu, o Papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém", afirmou o presidente.

Em nota oficial, Lula informou que a primeira-dama, Janja, os ministros Mauro Vieira, Wellington Dias e Paulo Teixeira, a senadora Ana Paula Lobato, a presidenta da Embrapa Silvia Massruhá e o embaixador do Brasil junto ao Vaticano, Everton Veira, estiveram presentes no encontro.

Leia a nota na íntegra

Eu e a Janja tivemos um excelente encontro com sua Santidade, o Papa Leão XIV, no Vaticano. Conversamos sobre religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo.

Parabenizei o Santo Padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres.

Disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos. Relatei ao Papa minha relação de extrema proximidade com religiosos brasileiros como Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Hélder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, Pedro Casaldáliga e o atual presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler.

E o quanto foi importante para minha formação a convivência com as Comunidades Eclesiais de Base. Falei ao Papa sobre minha participação hoje no encontro da FAO e como em dois anos e meio tiramos pela segunda vez o Brasil do Mapa da Fome. E, agora, estamos levando este debate para o mundo por meio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Convidei-o a vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma Conferência do Clima pela primeira vez no coração da Amazônia. Por conta do Jubileu, o Papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém. Ficamos muito felizes em saber que sua Santidade pretende visitar o Brasil no momento oportuno.

Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro.

Lembrei que ontem tivemos uma demonstração imensa dessa fé no Círio de Nazaré e nas comemorações do Dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil.

Me acompanharam no encontro com o Papa, além de Janja, os ministros Mauro Vieira, Wellington Dias e Paulo Teixeira, a senadora Ana Paula Lobato, a presidenta da Embrapa Silvia Massruhá e o embaixador do Brasil junto ao Vaticano, Everton Veira.