Nasdaq fecha em queda de 4,2% e tem pior sessão em mais de um ano

As bolsas de Nova York encerraram esta sexta-feira, 5, em forte queda. O Nasdaq Composite recuou 4,18%, a maior baixa diária desde a turbulência tarifária de abril de 2025. O S&P 500 cedeu 2,65% e o Dow Jones Industrial Average caiu 1,35%, após ter fechado em máxima histórica na véspera. Assim, o S&P 500 interrompeu uma sequência de 10 semanas consecutivas de ganhos .

Chips lideram o tombo

O setor de semicondutores concentrou as maiores perdas do pregão. O Philadelphia Semiconductor Index despencou 9%, ampliando a queda de 2% registrada na quinta-feira. As ações da Broadcom recuaram mais de 7%, após um tombo de 12% na véspera, quando a empresa decepcionou ao não elevar suas projeções para chips de inteligência artificial. Marvell Technology e Micron Technology caíram 12% e 11%, respectivamente. Intel perdeu mais de 9% e Advanced Micro Devices, 10%.

Para Luis D'Amato, gestor da Aston Capital, a magnitude da queda reflete o quanto o mercado subiu rápido demais. "O Nasdaq está com 10% de alta no ano ainda. Não se trata de um bear market. Mas subiu tanto e tão rápido que quando vem essa correção, ela é mais forte", disse à Exame.

Mark Hackett, estrategista-chefe de mercado da Nationwide, fez avaliação semelhante à CNBC. "Os investidores estavam com o dedo no botão de venda", disse. "Quem carregou esses papéis de semicondutores pelos últimos dois meses está muito fora de equilíbrio em relação à sua alocação de longo prazo. Em algum momento é preciso realizar lucros."

Meta despenca com relato de oferta bilionária

Os papéis da Meta Platforms chegaram a cair 7% no pregão após o Financial Times revelar que a empresa considera lançar uma emissão de ações de dezenas de bilhões de dólares para financiar sua expansão em inteligência artificial. A notícia, desmentida pela empresa de Mark Zuckerberg, veio dias após a Alphabet fazer uma captação de US$ 85 bilhões em ações, e às vésperas do que deve ser o maior IPO da história, o da SpaceX, com avaliação de US$ 1,77 trilhão.

Para D'Amato, o mercado pode estar lendo esses movimentos como um sinal das próprias empresas de que suas ações estão caras. "A Google tem pouquíssima dívida e poderia levantar capital por dívida a uma taxa muito baixa. Se ela prefere vender ação, o mercado pode entender isso como uma percepção da própria empresa de que o papel está num preço que vale a pena vender", afirmou. "E hoje a Meta veio com o mesmo anúncio, sendo que a Meta está caindo 10% no ano. Então é mais estranho ainda."

A Meta disse que a notícia é "pura especulação", mas não descartou buscar formas de financiar os US$ 145 bilhões que planeja investir em IA neste ano. A dívida de longo prazo da companhia já chegou a US$ 55 bilhões nos últimos meses, ante menos de US$ 10 bilhões em 2022.

Payroll vem o dobro do esperado

O gatilho matinal para as vendas foi o relatório de emprego de maio. O Departamento do Trabalho informou a criação de 172 mil vagas no setor não-agrícola, mais que o dobro das 80 mil previstas por economistas consultados pelo Dow Jones. A taxa de desemprego ficou em 4,3%, em linha com as estimativas.

Com o número, os juros dos títulos do Tesouro dispararam. A taxa do papel de 10 anos subiu acima de 4,5% e a do título de 30 anos avançou acima de 5%, níveis que encarecem o crédito das empresas que lideram o investimento em IA. Um payroll forte reduz as apostas em cortes de juros no curto prazo e pode afastar o início do afrouxamento monetário pelo Federal Reserve.

Rotação para defensivos e bitcoin abaixo de US$ 60 mil

Em contramão à queda do setor de tecnologia, os setores de saúde e consumo básico operaram em alta. Colgate-Palmolive e Coca-Cola subiram mais de 3% cada. Johnson & Johnson avançou 2%. A rotação reflete a busca dos investidores por ativos defensivos diante da incerteza sobre os juros americanos.

Outro sinal de recuo do apetite especulativo foi a queda do bitcoin abaixo de US$ 60 mil, pela primeira vez desde o fim de 2024.