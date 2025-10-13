Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 4,80% para 4,72% em 2025

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 13.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 reduziu de 4,80% para 4,72%. Para 2026, o índice se manteve em 4,28%.

Em 2027, a expectativa permaneceu em 3,90%, enquanto para 2028 a projeção caiu de 3,70% para 3,68%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesma projeção da das últimas três semanas, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa também ficou estável em 1,80%.

A estimativa de 2027 caiu de 1,90% para 1,83%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,45. A projeção da moeda para 2026 caiu de US$ 5,53 para US$ 5,50. Para 2027, a expectativa caiu de R$ 5,56 para US$ 5,51, enquanto para 2028, a projeção permaneceu em US$ 5,56.