Trump diz que 'a guerra acabou' ao chegar no Parlamento de Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 13, que “a guerra acabou”, ao desembarcar em Israel para uma breve visita oficial.

A declaração foi feita ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em meio à libertação de reféns sequestrados para Gaza após 738 dias.

"No que me diz respeito, a guerra acabou", disse Trump ao chegar à Knesset, o Parlamento israelense, por volta das 11h (5h em Brasília).

Netanyahu afirmou horas antes que o fim das operações militares ainda dependia da entrega de armas do Hamas e da desmobilização do grupo.

"Onde quer que tenhamos lutado, vencemos. Mas tenho de dizer a vocês, ao mesmo tempo, que a campanha não terminou", declarou o premiê em discurso no domingo, 12.

Trump desembarcou em Tel Aviv no domingo e seguiu até Jerusalém, onde foi recebido por Netanyahu e pelo presidente Isaac Herzog.

Os líderes viajaram juntos do Aeroporto Ben Gurion até a Knesset, em uma conversa que, segundo fontes locais, pode ter abordado pontos do acordo de paz.

O presidente americano fará um discurso ao Parlamento israelense e deve se reunir brevemente com famílias de reféns antes de seguir para o Egito, onde participará de uma reunião com outros 20 líderes mundiais sobre o fim da guerra em Gaza.

