Hamas liberta todos os reféns sobreviventes após dois anos de conflito, diz Israel

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "a guerra acabou" durante visita oficial em Israel

Tel Aviv: israelenses celebram na Praça dos Reféns após libertação do primeiro grupo de sequestrados em Gaza. (Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06h50.

Última atualização em 13 de outubro de 2025 às 07h05.

O governo de Israel confirmou nesta segunda-feira, 13, que os 20 últimos reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas já estão em território israelense.

O grupo havia sido capturado durante o ataque de 7 de outubro de 2023, no sul do país, que deu início à guerra em Gaza.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério das Relações Exteriores na rede social X para celebrar o retorno de Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel e David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or e Matan Zangauker.

Segundo autoridades, um primeiro grupo de sete reféns chegou ao país antes das 10h (4h em Brasília). Horas depois, os 13 restantes foram entregues à Cruz Vermelha e encaminhados ao Exército israelense, que confirmou a conclusão da operação.

De acordo com a imprensa local, os reféns passaram 738 dias na Faixa de Gaza.

A libertação foi anunciada enquanto ônibus com presos palestinos deixavam a penitenciária de Ofer, em cumprimento aos termos do acordo mediado por países aliados.]

Trump afirma que 'a guerra acabou'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que “a guerra acabou”, ao desembarcar em Israel para uma visita oficial.

A declaração foi feita ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em meio à libertação de reféns sequestrados para Gaza após 738 dias.

"No que me diz respeito, a guerra acabou", disse Trump.

Netanyahu afirmou horas antes que o fim das operações militares ainda dependia da entrega de armas do Hamas e da desmobilização do grupo.

"Onde quer que tenhamos lutado, vencemos. Mas tenho de dizer a vocês, ao mesmo tempo, que a campanha não terminou", declarou o premiê em discurso no domingo, 12.

Trump desembarcou em Tel Aviv no domingo e seguiu até Jerusalém, onde foi recebido por Netanyahu e pelo presidente Isaac Herzog.

Os líderes viajaram juntos do Aeroporto Ben Gurion até a Knesset, em uma conversa que, segundo fontes locais, pode ter abordado pontos do acordo de paz.

O presidente americano fará um discurso ao Parlamento israelense e deve se reunir brevemente com famílias de reféns antes de seguir para o Egito, onde participará de uma reunião com outros 20 líderes mundiais sobre o fim da guerra em Gaza.

*Com informações da AFP e O Globo

