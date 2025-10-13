Mundo

Trump diz que Hamas será desarmado

Plano de 20 pontos apresentado por Trump prevê desarmamento do Hamas, retirada gradual de tropas israelenses e criação de um novo governo tecnocrático em Gaza

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09h39.

Última atualização em 13 de outubro de 2025 às 09h48.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 13, que o grupo palestino Hamas será desarmado.

A afirmação foi feita durante visita do presidente a Israel, e acontece pouco tempo depois de ser confirmada a libertação de todos os reféns israelenses vivos em poder do grupo terrorista desde 2023.

A medida faz parte de um acordo de cessar-fogo que envolve 20 pontos e foi costurado com apoio de Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos.

Pelo entendimento firmado, Israel libertou cerca de 2.000 palestinos detidos e ampliará a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

O plano prevê ainda a retirada gradual das forças israelenses e a desmilitarização da região, o que inclui a exigência de que o Hamas abra mão de seus arsenais.

Apesar do avanço diplomático, o papel do Hamas no futuro político de Gaza continua incerto.

O grupo ainda não aceitou os termos que o impedem de atuar no governo local e exigem sua completa desmobilização militar. Enquanto isso, Israel insiste que o Hamas deve ser eliminado como força política e armada.

Trump defende ataques ao Irã e fala em possível reconciliação

Durante seu discurso no Parlamento israelense, Trump defendeu a recente ofensiva contra estruturas militares e científicas no Irã.

O presidente dos EUA afirmou que a destruição da infraestrutura nuclear iraniana foi essencial para garantir o apoio árabe ao plano de paz em Gaza.

Ele citou bombardeios realizados por aeronaves norte-americanas e operações conduzidas por Israel para neutralizar figuras estratégicas ligadas ao programa atômico iraniano.

Para Trump, esses ataques foram decisivos para enfraquecer a capacidade do Irã de influenciar o conflito.

Em um momento mais conciliador, o presidente norte-americano sugeriu que um eventual tratado de paz com o Irã poderia ser possível no futuro, embora tenha ressaltado que o foco imediato de sua diplomacia será a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Qual é o plano de Trump?

O plano de cessar-fogo foi apresentado por Trump durante uma reunião na Casa Branca com Netanyahu no final de setembro.

O plano inclui uma série de medidas que visam não apenas encerrar a guerra, mas também estabelecer um novo governo em Gaza.

Entre as condições, está a desmilitarização do Hamas e sua exclusão da governança da Faixa de Gaza.

Segundo o acordo sugerido por Trump, o Hamas, que governa Gaza desde 2007, seria substituído por um "comitê palestino tecnocrático e apolítico", supervisionado por um "Conselho de Paz", com Trump atuando como presidente e Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, desempenhando um papel de liderança.

O plano também estipula que Gaza se tornaria uma "zona desradicalizada, livre de terrorismo, que não representa ameaça para seus vizinhos", e seria reformada para o benefício do povo de Gaza.

Para isso, o Conselho de Paz criaria um plano para a reconstrução de Gaza, incluindo o financiamento da reconstrução por um período determinado, enquanto a Autoridade Palestina passaria por um programa de "reforma" para garantir que pudesse retomar o controle seguro e eficaz de Gaza.

A Autoridade Palestina, que administra partes da Cisjordânia ocupada por Israel, tem sido acusada de corrupção e falta de eficiência por opositores internos e organizações internacionais.

Como seria a governança em Gaza, segundo o plano de Trump?

O Conselho de Paz seria responsável por estabelecer uma governança moderna e eficiente, que atendesse às necessidades da população de Gaza e atraísse investimentos.

O plano também prevê a criação de uma zona econômica especial, com tarifas preferenciais e condições de acesso negociadas com países participantes.

O plano de Trump também afirma que ninguém será forçado a deixar Gaza. Aqueles que desejarem sair poderão fazê-lo, mas também terão a liberdade de retornar. A proposta menciona que haverá esforços para encorajar os palestinos a permanecer e contribuir para a construção de uma Gaza melhor.

A proposta também inclui uma colaboração com parceiros regionais do Oriente Médio para garantir que o Hamas cumpra suas obrigações.

Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para criar uma "Força Internacional de Estabilização", que seria enviada para Gaza imediatamente. Essa força teria a missão de treinar e apoiar as forças policiais palestinas em Gaza, trabalhando junto com Israel e Egito para garantir a segurança nas áreas fronteiriças.

A Força de Estabilização também ajudaria a implementar um sistema de segurança em Gaza, com a supervisão das forças policiais treinadas, visando reduzir o risco de atividades terroristas no território. O cessar-fogo sugerido por Trump estabelece que Israel não ocupará nem anexará Gaza, uma medida que contrasta com a posição de membros da extrema-direita do governo israelense, que advogam pela anexação da região.

O que o plano não garante?

Apesar de ser um plano abrangente, ele não garante a criação imediata de um Estado palestino. Atualmente, cerca de 150 países reconhecem o Estado da Palestina. 

O documento afirma apenas que, à medida que o processo de reconstrução de Gaza avance e as reformas da Autoridade Palestina sejam implementadas, "as condições poderão finalmente estar em vigor para um caminho credível em direção à autodeterminação e à criação de um Estado palestino, o que reconhecemos como a aspiração do povo palestino".

Acompanhe tudo sobre:IsraelHamasDonald Trump
