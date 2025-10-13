Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

ADRs brasileiros sobem com tom mais brando de Trump sobre a China

No pré-mercado, o EWZ, principal ETF brasileiro negociado em Nova York, avançava 1,18%

NYSE: mercados sobem após Trump aliviar discurso contra China (Leandro Fonseca/Exame)

NYSE: mercados sobem após Trump aliviar discurso contra China (Leandro Fonseca/Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09h11.

Os recibos de ações brasileiras negociados em Nova York (ADRs) operam em alta na manhã desta segunda-feira, 13, acompanhando o movimento de alívio no mercado internacional após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotar um tom mais moderado em relação à China no fim de semana.

Por volta das 8h40 (horário de Brasília), o EWZ, principal fundo de índice (ETF) brasileiro negociado em Nova York, avançava 1,18% no pré-mercado, revertendo parte das perdas registradas na sexta-feira, quando Trump ameaçou aplicar uma tarifa extra de 100% sobre produtos chineses a partir de novembro.

Entre os principais ADRs brasileiros, a Vale subia 2,33%, acompanhando a valorização do minério de ferro no mercado asiático. As ações da Petrobras avançavam 1,98%, impulsionadas pelos preços mais altos do petróleo, enquanto Itaú Unibanco registrava leve alta de 0,15%. Já o Bradesco operava em alta de 0,36%.

Tensões entre EUA e China

Na sexta-feira, Trump reacendeu temores de uma nova guerra comercial ao anunciar a intenção de dobrar tarifas sobre produtos chineses, além de impor restrições à exportação de softwares críticos. O movimento derrubou as bolsas globais e provocou forte aversão ao risco.

No domingo, porém, o presidente afirmou em sua rede social que “não há motivo para preocupação com a China” e que “tudo ficará bem”, sinalizando disposição para negociar. O discurso mais brando foi suficiente para aliviar parte da tensão dos mercados nesta segunda-feira.

Dados da balança comercial da China

Também contribuiu para o sentimento positivo a divulgação de dados comerciais chineses acima do esperado. As exportações da China cresceram 8,3% em setembro na comparação anual, a maior alta em seis meses, enquanto as importações avançaram 7,4%, superando as projeções de analistas consultados pela Reuters.

Apesar disso, as exportações para os EUA caíram 27% no mês, refletindo o impacto das tensões bilaterais.

Pequim tem ampliado suas vendas para outras regiões, como a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), União Europeia e África.

Acompanhe tudo sobre:Açõesbolsas-de-valoresBradescoPetrobras

Mais de Invest

Pix Automático passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, 13; veja como funciona

Tensão entre EUA e China, Hamas liberta reféns e Lula em Roma: o que move os mercados

Dólar recua após Trump suavizar tom contra China e ouro bate novo recorde; bolsas sobem

Paralisação do governo dos EUA cria 'neblina de dados' e aumenta peso dos balanços de bancões

Mais na Exame

Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários

Brasil

Ex-presidente do INSS depõe na CPI sobre suspeita de liberar 34 mil descontos

Economia

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 4,80% para 4,72% em 2025

Mercados

Pix Automático passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, 13; veja como funciona