Ibovespa opera acima dos 155 mil pontos e renova recorde intraday

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 10, avançando 0,93%, aos 155.490 pontos, às 11h12, após encerrar a semana anterior com valorização de 3,02% e renovar recordes de fechamento por 13 pregões consecutivos. Por volta das 10h30, o principal índice acionário atingiu a máxima intrday de 155.601 pontos.

No mesmo horário, o dólar recuava 0,37%, cotado a R$ 5,317, depois de acumular queda de 0,81% na semana passada.

Mercados internacionais em alta

Os mercados iniciam a semana com otimismo após o Senado dos Estados Unidos chegar a um acordo para encerrar a paralisação do governo — a mais longa da história americana. O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara.

Na Europa, os índices operavam com forte alta. Por volta das 11h12, o Stoxx 600 subia 1,51%, o DAX, de Frankfurt, ganhava 1,79%, o CAC 40, de Paris, avançava 1,50%, e o FTSE 100, de Londres, tinha alta de 0,93%. Entre as ações, o destaque é a alta de mais de 7% da fabricante de destilados Diageo.

Nos Estados Unidos, os futuros também indicavam otimismo. Às 11h16, os contratos do S&P 500 subiam 0,91%, os do Dow Jones, 0,37%, e os do Nasdaq 100, 1,46%. Na semana passada, o Nasdaq acumulou queda de 3%, sua pior desde abril, refletindo a correção em papéis ligados à IA.

Na Ásia, os mercados fecharam em alta após os dados de inflação da China virem acima das expectativas. O índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em outubro na comparação anual. Já o índice de preços ao produtor (PPI) registrou queda de 2,1%.

Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,55%, e o CSI 300, da China continental, teve leve ganho de 0,35%. O Kospi, da Coreia do Sul, saltou 3,02%, liderado por bancos e seguradoras, enquanto o Kosdaq subiu 1,32%.

No Japão, o Nikkei 225 avançou 1,33% e o Topix, 0,56%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou em alta de 0,75%.

No radar hoje

Esta segunda-feira, 10, também marca uma agenda cheia no Brasil e no exterior. Na política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre oficialmente a COP30, que reúne líderes globais em Belém para discutir o avanço das metas climáticas.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, participa em Basileia das “Bimonthly Meetings”, promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).

No exterior, líderes latino-americanos e europeus se reúnem na Cúpula Celac-União Europeia, na Colômbia, para tratar de comércio e integração regional.

Às 15h sai a balança comercial semanal da Secex.

A temporada de balanços corporativos entra na reta final na B3. Após o fechamento dos mercados, Azzas, Braskem, Even, Itaúsa, MBRF, Movida, Natura, Sabesp e São Martinho divulgam seus resultados.

Boletim Focus

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) mantiveram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, 2026, 2027 e 2028, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 10.

Os analistas mantiveram as projeções do IPCA em 4,55% neste ano. Para 2026, o índice de inflação permaneceu em 4,20%.

Estimativa do PIB também ficou estável para 2025, 2026 e 2028, enquanto em 2027 caiu de 1,90% para 1,88%

Já a expectativa da Selic se manteve a mesma para 2025, 2026.

A projeção do mercado para o câmbio também ficou estável em 2025, 2026 e 2027.