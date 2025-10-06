Confira o calendário de resultados do 3º trimestre de 2025 da bolsa brasileira

Saiba quando Vale e Petrobras vão divulga resultados (Gustavo Scatena/B3/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09h36.
Agora falta pouco mais de duas semanas. A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 (2T25) na Bolsa brasileira tem início no dia 21 de outubro e se estende até 14 de novembro de 2025.
A primeira companhia a divulgar seus resultados será a Romi (ROMI3).
A temporada de resultados se tornará mais movimentada a partir do fim de outubro e durante a primeira quinzena do mês de novembro, quando a maioria das companhias deverá reportar seus números.
Das blue chips da Bolsa, a Vale (VALE3) apresentará seu balanço no dia 30 de outubro e a Petrobras (PETR4) deve registrar seus números no dia 06 de novembro.
Confira abaixo as datas previstas para os resultados de empresas do índice IBrX 100:
|EMPRESA
|Ticker
|DATA
|ROMI
|ROMI3
|21/10/2025
|WEG
|WEGE3
|22/10/2025
|USIMINAS
|USIM5
|24/10/2025
|HYPERA
|HYPE3
|28/10/2025
|INTELBRAS
|INTB3
|28/10/2025
|BRADESCO
|BBDC3
|29/10/2025
|ISA ENERGIA
|ISAE4
|29/10/2025
|SANTANDER
|SANB11
|29/10/2025
|AMBEV S/A
|ABEV3
|30/10/2025
|GERDAU
|GGBR4
|30/10/2025
|GERDAU MET
|GOAU4
|30/10/2025
|MARCOPOLO
|POMO4
|30/10/2025
|MOTIVA SA
|MOTV3
|30/10/2025
|MULTIPLAN
|MULT3
|30/10/2025
|VIVO
|VIVT3
|30/10/2025
|VALE
|VALE3
|30/10/2025
|BB SEGURIDADE
|BBSE3
|03/11/2025
|TIM
|TIMS3
|03/11/2025
|EMBRAER
|EMBR3
|04/11/2025
|GPA
|PCAR3
|04/11/2025
|IGUATEMI
|IGTI11
|04/11/2025
|ITAU UNIBANCO
|ITUB4
|04/11/2025
|KLABIN
|KLBN11
|04/11/2025
|PRIO
|PRIO3
|04/11/2025
|RD SAUDE
|RADL3
|04/11/2025
|BRAVA
|BRAV3
|05/11/2025
|CEA MODAS
|CEAB3
|05/11/2025
|ELETROBRAS
|ELET6
|05/11/2025
|ENGIE BRASIL
|EGIE3
|05/11/2025
|MINERVA
|BEEF3
|05/11/2025
|PETZ
|PETZ3
|05/11/2025
|TOTVS
|TOTS3
|05/11/2025
|VIBRA
|VBBR3
|05/11/2025
|ANIMA
|ANIM3
|06/11/2025
|ASSAI
|ASAI3
|06/11/2025
|CAIXA SEGURIDADE
|CXSE3
|06/11/2025
|COGNA ON
|COGN3
|06/11/2025
|ENERGISA
|ENGI11
|06/11/2025
|FLEURY
|FLRY3
|06/11/2025
|LOJAS RENNER
|LREN3
|06/11/2025
|MAGALU
|MGLU3
|06/11/2025
|PETROBRAS
|PETR4
|06/11/2025
|PETRORECSA
|RECV3
|06/11/2025
|SANEPAR
|SAPR11
|06/11/2025
|SLC AGRICOLA
|SLCE3
|06/11/2025
|SMART FIT
|SMFT3
|06/11/2025
|SUZANO
|SUZB3
|06/11/2025
|TENDA
|TEND3
|06/11/2025
|VIVARA
|VIVA3
|06/11/2025
|AZZAS 2154
|AZZA3
|10/11/2025
|BRASKEM
|BRKM5
|10/11/2025
|DIRECIONAL
|DIRR3
|10/11/2025
|ITAUSA
|ITSA4
|10/11/2025
|MOVIDA
|MOVI3
|10/11/2025
|NATURA
|NATU3
|10/11/2025
|SABESP
|SBSP3
|10/11/2025
|SAO MARTINHO
|SMTO3
|10/11/2025
|B3
|B3SA3
|11/11/2025
|BTG PACTUAL
|BPAC11
|11/11/2025
|CURY
|CURY3
|11/11/2025
|CVC BRASIL
|CVCB3
|11/11/2025
|ECORODOVIAS
|ECOR3
|11/11/2025
|ENEVA
|ENEV3
|11/11/2025
|PORTO
|PSSA3
|11/11/2025
|VAMOS
|VAMO3
|11/11/2025
|ALLOS
|ALOS3
|12/11/2025
|AUREN
|AURE3
|12/11/2025
|BANCO DO BRASIL
|BBAS3
|12/11/2025
|COPEL
|CPLE6
|12/11/2025
|CSN
|CSNA3
|12/11/2025
|CSN MINERACAO
|CMIN3
|12/11/2025
|EQUATORIAL
|EQTL3
|12/11/2025
|GPS
|GGPS3
|12/11/2025
|HAPVIDA
|HAPV3
|12/11/2025
|MRV
|MRVE3
|12/11/2025
|RANDONCORP
|RAPT4
|12/11/2025
|REDE D OR
|RDOR3
|12/11/2025
|TAESA
|TAEE11
|12/11/2025
|ULTRAPAR
|UGPA3
|12/11/2025
|BRADESPAR
|BRAP4
|13/11/2025
|CEMIG
|CMIG4
|13/11/2025
|CPFL ENERGIA
|CPFE3
|13/11/2025
|CYRELA
|CYRE3
|13/11/2025
|EZTEC
|EZTC3
|13/11/2025
|GRUPO MATEUS
|GMAT3
|13/11/2025
|IRBBRASIL RE
|IRBR3
|13/11/2025
|LOCALIZA
|RENT3
|13/11/2025
|LWSA
|LWSA3
|13/11/2025
|MARFRIG
|MBRF3
|13/11/2025
|SERENA
|SRNA3
|13/11/2025
|YDUQS PART
|YDUQ3
|13/11/2025
|COPASA
|CSMG3
|14/11/2025
|COSAN
|CSAN3
|14/11/2025
|RAIZEN
|RAIZ4
|14/11/2025
|RUMO S.A.
|RAIL3
|14/11/2025