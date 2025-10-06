Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Confira o calendário de resultados do 3º trimestre de 2025 da bolsa brasileira

Uma das companhias de maior peso da B3 divulga resultados já no final deste mês

Saiba quando Vale e Petrobras vão divulga resultados (Gustavo Scatena/B3/Divulgação)

Saiba quando Vale e Petrobras vão divulga resultados (Gustavo Scatena/B3/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09h36.

Agora falta pouco mais de duas semanas. A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 (2T25) na Bolsa brasileira tem início no dia 21 de outubro e se estende até 14 de novembro de 2025.

A primeira companhia a divulgar seus resultados será a Romi (ROMI3).

A temporada de resultados se tornará mais movimentada a partir do fim de outubro e durante a primeira quinzena do mês de novembro, quando a maioria das companhias deverá reportar seus números.

Das blue chips da Bolsa, a Vale (VALE3) apresentará seu balanço no dia 30 de outubro e a Petrobras (PETR4) deve registrar seus números no dia 06 de novembro.

Veja a agenda de balanços do 3º trimestre de 2025

Confira abaixo as datas previstas para os resultados de empresas do índice IBrX 100:

EMPRESATickerDATA
ROMIROMI321/10/2025
WEGWEGE322/10/2025
USIMINASUSIM524/10/2025
HYPERAHYPE328/10/2025
INTELBRASINTB328/10/2025
BRADESCOBBDC329/10/2025
ISA ENERGIAISAE429/10/2025
SANTANDERSANB1129/10/2025
AMBEV S/AABEV330/10/2025
GERDAUGGBR430/10/2025
GERDAU METGOAU430/10/2025
MARCOPOLOPOMO430/10/2025
MOTIVA SAMOTV330/10/2025
MULTIPLANMULT330/10/2025
VIVOVIVT330/10/2025
VALEVALE330/10/2025
BB SEGURIDADEBBSE303/11/2025
TIMTIMS303/11/2025
EMBRAEREMBR304/11/2025
GPAPCAR304/11/2025
IGUATEMIIGTI1104/11/2025
ITAU UNIBANCOITUB404/11/2025
KLABINKLBN1104/11/2025
PRIOPRIO304/11/2025
RD SAUDERADL304/11/2025
BRAVABRAV305/11/2025
CEA MODASCEAB305/11/2025
ELETROBRASELET605/11/2025
ENGIE BRASILEGIE305/11/2025
MINERVABEEF305/11/2025
PETZPETZ305/11/2025
TOTVSTOTS305/11/2025
VIBRAVBBR305/11/2025
ANIMAANIM306/11/2025
ASSAIASAI306/11/2025
CAIXA SEGURIDADECXSE306/11/2025
COGNA ONCOGN306/11/2025
ENERGISAENGI1106/11/2025
FLEURYFLRY306/11/2025
LOJAS RENNERLREN306/11/2025
MAGALUMGLU306/11/2025
PETROBRASPETR406/11/2025
PETRORECSARECV306/11/2025
SANEPARSAPR1106/11/2025
SLC AGRICOLASLCE306/11/2025
SMART FITSMFT306/11/2025
SUZANOSUZB306/11/2025
TENDATEND306/11/2025
VIVARAVIVA306/11/2025
AZZAS 2154AZZA310/11/2025
BRASKEMBRKM510/11/2025
DIRECIONALDIRR310/11/2025
ITAUSAITSA410/11/2025
MOVIDAMOVI310/11/2025
NATURANATU310/11/2025
SABESPSBSP310/11/2025
SAO MARTINHOSMTO310/11/2025
B3B3SA311/11/2025
BTG PACTUALBPAC1111/11/2025
CURYCURY311/11/2025
CVC BRASILCVCB311/11/2025
ECORODOVIASECOR311/11/2025
ENEVAENEV311/11/2025
PORTOPSSA311/11/2025
VAMOSVAMO311/11/2025
ALLOSALOS312/11/2025
AURENAURE312/11/2025
BANCO DO BRASILBBAS312/11/2025
COPELCPLE612/11/2025
CSNCSNA312/11/2025
CSN MINERACAOCMIN312/11/2025
EQUATORIALEQTL312/11/2025
GPSGGPS312/11/2025
HAPVIDAHAPV312/11/2025
MRVMRVE312/11/2025
RANDONCORPRAPT412/11/2025
REDE D ORRDOR312/11/2025
TAESATAEE1112/11/2025
ULTRAPARUGPA312/11/2025
BRADESPARBRAP413/11/2025
CEMIGCMIG413/11/2025
CPFL ENERGIACPFE313/11/2025
CYRELACYRE313/11/2025
EZTECEZTC313/11/2025
GRUPO MATEUSGMAT313/11/2025
IRBBRASIL REIRBR313/11/2025
LOCALIZARENT313/11/2025
LWSALWSA313/11/2025
MARFRIGMBRF313/11/2025
SERENASRNA313/11/2025
YDUQS PARTYDUQ313/11/2025
COPASACSMG314/11/2025
COSANCSAN314/11/2025
RAIZENRAIZ414/11/2025
RUMO S.A.RAIL314/11/2025
Acompanhe tudo sobre:WEGBalançosValePetrobrasBradescoItaúRomi

Mais de Invest

'Carros voadores': empresas dos EUA exibem tecnologia ao público pela primeira vez

Crise na França, AGE do GPA e balança comercial: o que move os mercados

Ozempic emagrece, mas cabe no seu bolso? Como incluir caneta emagrecedora no seu orçamento

O limbo dos mercados: shutdown paralisa governo dos EUA, mas não o rali de Wall Street

Mais na Exame

Negócios

Ele pegou o dinheiro que ganhou no pôquer para abrir um negócio milionário

Carreira

Netflix oferece vaga de até US$ 700 mil ao ano para usar IA

Future of Money

Como grandes bancos compram cripto? Executivo da FalconX responde e revela próximas tendências

Casual

O futuro da arte brasileira: Antonia Bergamin comenta tendências do mercado