Shutdown: Senado dos EUA consegue maioria para acabar com paralisação

Com recorde de 40 dias de paralisação, mais de 650 mil funcionários aguardam pagamento retroativo após acordo bipartidário no Senado

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 05h46.

O Senado dos Estados Unidos aprovou, no final da noite de domingo, 9, o procedimento que permite avançar em um projeto de lei para reabrir o governo federal, após 40 dias de paralisação orçamentária — a mais longa da história americana. O texto recebeu o apoio de sete senadores democratas e do independente Angus King, rompendo com a posição majoritária do partido.

A proposta assegura o financiamento de agências e departamentos federais, como os de Agricultura e Assuntos de Veteranos, até 30 de janeiro, além do pagamento retroativo a mais de 650 mil funcionários federais que estão sem salário há mais de um mês.

Segundo os democratas que apoiaram o projeto, a única alternativa possível à mesa era o acordo proposto pelos republicanos, que também se comprometeram a votar, em dezembro, a extensão dos subsídios da Affordable Care Act — o Obamacare — considerados um ponto de bloqueio para o avanço do orçamento.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, posicionou-se contra o texto, criticando o presidente Donald Trump por tratar os americanos afetados como "reféns" durante o fechamento. "A crise de cuidados de saúde é tão grave que não posso apoiar esta resolução de continuidade", declarou. A senadora Elizabeth Warren também rejeitou o acordo, considerando-o um "grande erro".

Entre os críticos na Câmara dos Representantes, o democrata Hakeem Jeffries e o presidente do caucus do partido, Pete Aguilar, também se opõem ao texto, por não resolver a crise de saúde pública nos EUA.

O bloqueio orçamentário afetou diretamente os serviços essenciais, como a distribuição de cupons alimentares e a segurança em aeroportos. Sem remuneração, muitos servidores recorreram a doações de comida e empréstimos emergenciais. Economistas alertaram que a paralisação prolongada poderia afetar o crescimento da economia americana.

O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara para que o governo seja oficialmente reaberto.

