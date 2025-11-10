Ações 'tech' sobem no pré-mercado em NY com possível fim do 'shutdown'

O Senado dos Estados Unidos deu um passo essencial rumo a um possível acordo para reabrir o governo americano, após 40 dias de paralisação orçamentária. Com isso no radar, os índices do mercado futuro em Wall Street sobem na manhã de segunda-feira, 10, antecipando uma abertura em alta para as bolsas às 11h30 da manhã (horário de Brasília).

O futuro do S&P 500 subiu 0,76%, o Dow Jones subiu 0,24%, e os futuros do Nasdaq 100 eram negociados com alta de 1,29%.

Os investidores acompanham as negociações dos legisladores para aprovar um projeto de lei de financiamento federal que encerraria o shutdown, reabrindo o governo em janeiro e podendo até reverter algumas recentes demissões em massa de funcionários federais. Mas o texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara para a paralisação ser oficialmente encerrada.

O bloqueio orçamentário afetou diretamente os serviços essenciais, como a distribuição de vale alimentação e a segurança em aeroportos. Sem remuneração, muitos servidores recorreram a doações de comida e empréstimos emergenciais. Economistas alertaram que a paralisação prolongada poderia afetar o crescimento da economia americana.

As preocupações com a paralisação levaram a confiança do consumidor ao seu nível mais baixo em mais de três anos, pouco acima do seu pior nível histórico, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Michigan divulgada na sexta.

Devido ao fechamento, as agências federais não estão mais divulgando muitos relatórios econômicos importantes, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor e o Índice de Preços ao Produtor, que estavam programados para serem divulgados esta semana.

Ações tech recuperam perdas

O mercado de ações vinha de uma semana difícil graças às crescentes preocupações com as altas avaliações de ações ligadas à inteligência artificial. O índice Nasdaq 100 registrou a pior semana desde a queda provocada pelas tarifas em abril, com uma perda de 3%. O S&P 500 caiu 1,6% e o Dow Jones recuou 1,2% na semana.

As ações da Nvidia, fabricante de chips usados em aplicações de inteligência artificial, acumularam perdas de 11% na semana passada, mas subiam mais de 3% no pré-mercado desta segunda.

A Microsoft caiu 4,7%, a Amazon recuou 6%, a Meta teve queda de 7,5%, enquanto a Alphabet, dona do Google, registrou desvalorização de 1,2%. Todas operam em alta antes da abertura do pregão.

Os papéis ligados à IA, como AMD, ARM Holdings, Lam Research e Marvell Technology também registraram quedas significativas, segundo o Wall Street Journal.

Investidor de "A Grande Aposta", Michael Burry divulgou no início da semana passada apostas pessimistas em relação à Palantir e à Nvidia, alimentando preocupações sobre avaliações inflacionadas e sobre a possibilidade de a alta das ações de tecnologia estar perdendo força.

Segundo o último relatório da Scion Asset Management, gestora de Burry, ele comprou opções de venda sobre 5 milhões de ações da Palantir, no valor aproximado de US$ 912 milhões, e 1 milhão de ações da Nvidia, avaliadas em cerca de US$ 187 milhões. Isso indica que Burry espera uma queda nos preços dessas ações.

Apesar do sucesso, muitos analistas já alertam para a valorização excessiva de empresas de IA, principalmente da Palantir.