Diageo, dona da Smirnoff, contrata novo CEO e ações disparam 7,8%

A Diageo (DGE.L), dona da vodka Smirnoff, do uísque Johnnie Walker e da cerveja Guinness, anunciou nesta segunda-feira, 10, a nomeação de Dave Lewis, ex-chefe da varejista britânica Tesco, como seu novo CEO.

O executivo de 60 anos assumirá o cargo no início de 2026, após uma busca de meses por um nome capaz de reverter o desempenho da maior fabricante de destilados do mundo em meio a um cenário desafiador para a indústria de bebidas.

Com o anúncio, as ações da Diageo subiram 7,8%, o maior ganho em um único dia desde novembro de 2020. A companhia, que também produz a tequila Don Julio, reduziu recentemente suas projeções de vendas e lucros para o ano fiscal de 2026 e opera próxima da mínima da década.

O desafio do setor de bebidas

Lewis ganhou reputação por sua capacidade de reestruturar empresas em momentos de crise. À frente da Tesco entre 2014 e 2020, ele recuperou a liderança do maior grupo de supermercados do Reino Unido após um período turbulento.

Antes disso, o executivo passou três décadas na Unilever, onde ficou conhecido como “Dave Drástico” por sua combinação de cortes de custos e marketing eficiente.

Dave Lewis, novo CEO da Diageo (Jack Taylor/Getty Images)

De acordo com a Reuters, investidores esperam que o novo CEO reduza a dívida da Diageo e encontre formas de reaquecer o crescimento da empresa, especialmente diante de tarifas mais altas nos Estados Unidos — seu principal mercado — e da crescente concorrência de bebidas com baixo ou nenhum teor alcoólico.

"O Conselho de Administração considerou unanimemente que Dave possui tanto a vasta experiência como CEO quanto as comprovadas habilidades de liderança na construção e no marketing de marcas líderes mundiais, o que é ideal para a Diageo neste momento", afirmou o presidente do Conselho da Diageo, John Manzoni, em nota.

Lewis deixará a presidência do grupo de saúde Haleon (HLN.L) no fim deste ano para assumir o novo posto.

Alguns investidores esperavam que Nik Jhangiani fosse efetivado como CEO, já que ocupa a posição interinamente desde julho, após a saída abrupta de Debra Crew. Segundo a Reuters, no entanto, ele retornará ao posto de diretor financeiro no próximo ano.