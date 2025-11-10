Boletim Focus: mercado mantém expectativa do IPCA em 2025, 2026, 2027 e 2028

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) mantiveram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, 2026, 2027 e 2028, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 3.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 manteve em 4,55%. Para 2026, o índice permanece em 4,20%.

Em 2027, a expectativa também ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%.

A estimativa de 2027 caiu de 1,90% para 1,88%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,41. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.