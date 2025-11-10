Boletim Focus: mercado mantém expectativa do IPCA em 2025, 2026, 2027 e 2028

Repórter
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08h34.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) mantiveram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, 2026, 2027 e 2028, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 3.
Os analistas mantiveram as projeções do IPCA em 4,55% neste ano. Para 2026, o índice de inflação permaneceu em 4,20%.
Estimativa do PIB também ficou estável para 2025, 2026 e 2028, enquanto em 2027 caiu de 1,90% para 1,88%
Já a expectativa da Selic se manteve amesma para 2025, 2026.
A projeção do mercado para o câmbio também ficou estável em 2025, 2026 e 2027.
Em 2027, a expectativa também ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.
A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%.
A estimativa de 2027 caiu de 1,90% para 1,88%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.
A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,41. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.