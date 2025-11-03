Boletim Focus: mercado reduz expectativa do IPCA em 4,55% para 2025

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, 2026, 2027 e 2028, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 27.

Os analistas reduziram as projeções do IPCA de 4,56% para 4,55% neste ano.

Para 2026, o índice de inflação permaneceu em 4,20%.

A projeção do PIB ficou em 2,16% e em 1,78% em 2026. A estimativa de 2027 subiu de 1,83% para 1,90%.

Já a expectativa da Selic se manteve estável para 2025, 2026.

A projeção do mercado para o câmbio ficou estável em 2025, 2026 e 2027.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 reduziu de 4,56% para 4,55%. Para 2026, o índice permanece em 4,20%.

Em 2027, a expectativa reduziu de 3,82% para 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 ficou em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%.

A estimativa de 2027 subiu de 1,83% para 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,41. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.