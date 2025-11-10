Nvidia impulsiona Wall Street, e ação tem maior alta desde abril

As ações das grandes empresas de tecnologia registraram forte alta nesta segunda-feira, 10, ajudando Wall Street a reverter a maior parte das perdas acumuladas na semana anterior. A Nvidia foi um dos principais destaque do pregão, com valorização de 5,8%, após uma semana de forte correção nas ações ligadas à inteligência artificial.

Foi a maior alta do papel da Nvidia desde abril deste ano, quando a ação disparou mais de 18%.

A recuperação também atingiu outras empresas do setor, como a Palantir Technologies, que saltou 8,8%. O avanço ocorre após investidores reavaliarem as perspectivas de crescimento da IA, em meio a comparações recentes com a bolha da internet dos anos 2000.

O índice S&P 500 subiu 1,5%, a 6.832,43 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 2,3%, a 23.527,17, e o Dow Jones Industrial Average teve alta de 0,8%. a 47.368,63 pontos. O movimento acompanhou o desempenho positivo das bolsas da Europa e da Ásia, que também encerraram o dia em alta.

Otimismo com IA

Entre as fabricantes de semicondutores, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) teve alta de 3% em Nova York após reportar aumento de 17% na receita de outubro em relação ao ano anterior. Apesar do crescimento mais lento em comparação com os trimestres anteriores, o resultado reforçou o otimismo em torno da cadeia global de chips.

O movimento positivo compensou parte das perdas de setores pressionados por incertezas políticas e fiscais nos Estados Unidos. As ações de seguradoras de saúde recuaram em meio à indefinição sobre a extensão dos créditos fiscais federais para planos médicos.

O tema voltou ao debate após o presidente Donald Trump afirmar nas redes sociais que os recursos destinados às seguradoras deveriam ser transferidos diretamente às pessoas, intensificando a pressão sobre o setor.

Cerca de 80% das empresas do S&P 500 que divulgaram balanços até agora apresentaram lucros acima das estimativas, segundo dados da FactSet.

De acordo com o Bank of America, as companhias também têm apresentado projeções otimistas para 2026, revertendo o pessimismo que dominou o mercado após o anúncio das tarifas globais impostas por Trump em abril. O otimismo corporativo e o avanço das empresas de IA ajudaram a sustentar o apetite por risco e reverter a cautela dos investidores após a recente volatilidade.