Nvidia impulsiona Wall Street, e ação tem maior alta desde abril

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19h53.
Última atualização em 10 de novembro de 2025 às 20h55.
As ações das grandes empresas de tecnologia registraram forte alta nesta segunda-feira, 10, ajudando Wall Street a reverter a maior parte das perdas acumuladas na semana anterior. A Nvidia foi um dos principais destaque do pregão, com valorização de 5,8%, após uma semana de forte correção nas ações ligadas à inteligência artificial.
Foi a maior alta do papel da Nvidia desde abril deste ano, quando a ação disparou mais de 18%.
A recuperação também atingiu outras empresas do setor, como a Palantir Technologies, que saltou 8,8%. O avanço ocorre após investidores reavaliarem as perspectivas de crescimento da IA, em meio a comparações recentes com a bolha da internet dos anos 2000.
O índice S&P 500 subiu 1,5%, a 6.832,43 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 2,3%, a 23.527,17, e o Dow Jones Industrial Average teve alta de 0,8%. a 47.368,63 pontos. O movimento acompanhou o desempenho positivo das bolsas da Europa e da Ásia, que também encerraram o dia em alta.
Entre as fabricantes de semicondutores, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) teve alta de 3% em Nova York após reportar aumento de 17% na receita de outubro em relação ao ano anterior. Apesar do crescimento mais lento em comparação com os trimestres anteriores, o resultado reforçou o otimismo em torno da cadeia global de chips.
O movimento positivo compensou parte das perdas de setores pressionados por incertezas políticas e fiscais nos Estados Unidos. As ações de seguradoras de saúde recuaram em meio à indefinição sobre a extensão dos créditos fiscais federais para planos médicos.
O tema voltou ao debate após o presidente Donald Trump afirmar nas redes sociais que os recursos destinados às seguradoras deveriam ser transferidos diretamente às pessoas, intensificando a pressão sobre o setor.
Cerca de 80% das empresas do S&P 500 que divulgaram balanços até agora apresentaram lucros acima das estimativas, segundo dados da FactSet.
De acordo com o Bank of America, as companhias também têm apresentado projeções otimistas para 2026, revertendo o pessimismo que dominou o mercado após o anúncio das tarifas globais impostas por Trump em abril. O otimismo corporativo e o avanço das empresas de IA ajudaram a sustentar o apetite por risco e reverter a cautela dos investidores após a recente volatilidade.