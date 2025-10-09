Ibovespa vira para queda com IPCA e pesquisa Genial/Quaest no radar

O Ibovespa virou para queda nesta quinta-feira, 9. Por volta das 12h, o principal índice da B3 caía 0,11%, aos 141.986 pontos. Na véspera, o índice fechou em alta de 0,56%, aos 142.145 pontos.

O dólar opera em alta de 0,35% cotado a R$ 5,363.

Nesta manhã, os investidores repercutem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, que subiu 0,48%, e a divulgação da pesquisa Genial/Quaest sobre os cenários eleitorais de 2026.

A agenda internacional segue marcada pela paralisação do governo dos Estados Unidos e pelas expectativas em torno da política monetária americana.

No ambiente geopolítico, o anúncio de um acordo entre Israel e Hamas para a libertação de reféns também domina as manchetes.

Pesquisa Genial/Quaest

No Brasil, a manhã começou com a divulgação da pesquisa Genial/Quaest às 7h, que mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliando a vantagem e mantendo a liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turno para a eleição presidencial de 2026.

A pesquisa confirma um cenário de estabilidade do presidente nos cenários eleitorais. A vantagem de Lula varia entre nove e 23 pontos percentuais, a depender do adversário. Na pesquisa anterior, a diferença máxima era de 19 pontos e a mínima de sete.

IPCA

O IPCA, que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de setembro em alta com 0,48%, uma aceleração de 0,59 ponto percentual em comparação ao índice de 0,11% registrado em agosto. Em setembro de 2024, a variação negativa foi de 0,44%.

A inflação acumula alta de 5,17% nos últimos 12 meses, valor superior aos 5,13% observados no período anterior. No ano, o IPCA acumula alta de 3,64%.

O resultado veio levemente abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,52% no mês. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No radar hoje

No cenário político, o presidente Lula concentra a agenda na Bahia, com visita às instalações da BYD em Camaçari e inauguração da fábrica. À tarde, Lula participa de anúncios em Maragogipe às 16h30, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discursa no Fórum Brasileiro das Incorporadoras em São Paulo às 14h20.

No exterior, dirigentes do Fed voltam a falar ao longo do dia. A governadora Michelle Bowman participou de um evento pela manhã e participa de outro às 16h45.

Às 13h45, será a vez de Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, ao lado do diretor Michael Barr. A agenda se encerra com a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, que fala às 22h40 sobre a economia americana.

Mercados internacionais

Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, impulsionadas pelo rali das ações do conglomerado de tecnologia SoftBank após o anúncio da compra da divisão de robótica da ABB por US$ 5,4 bilhões.

No Japão, o Nikkei 225 subiu 1,80% e o Topix avançou 0,68%. Na China, o CSI 300 ganhou 1,48% com forte desempenho de empresas de matérias-primas após Pequim endurecer as regras para exportação de terras-raras.

O Hang Seng Index caiu 0,29%, mesmo com a disparada das ações do Hang Seng Bank em meio à proposta de privatização feita pelo HSBC. Na Índia, o BSE Sensex avançou 0,49% e o Nifty 50 subiu 0,54%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália teve alta de 0,25%. Os mercados da Coreia do Sul ficaram fechados por feriado.

Na Europa, os índices operavam mistos por volta das 12h (horário de Brasília). O Stoxx 600, referência do continente, recuava 0,38%, enquanto o DAX subia 0,15% em Frankfurt, o FTSE 100 caía 0,35% em Londres e o CAC 40 recuava 0,15% em Paris.

Nos Estados Unidos, os índices caíam. O Dow Jones recuava 0,36%, enquanto o S&P 500 perdia 0,23% e o Nasdaq 100 caía 0,25%, após o rali de tecnologia que levou a Nasdaq a superar os 23 mil pontos pela primeira vez na sessão anterior.