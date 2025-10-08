Ibovespa abre em alta e recupera parte das perdas da véspera; dólar cai

O Ibovespa abriu o pregão desta quarta-feira, 8, em alta. Às 10h20, subia 0,34%, aos 141.838 pontos, recuperando parte das perdas da véspera. Na terça-feira, 7, o índice terminou o dia com queda de 1,55%, aos 141.376 pontos.

Neste dia que marca uma semana da paralisação do governo americano, o dólar abriu em queda. Por volta das 10h15, a moeda americana era cotada a R$ 5,333, em baixa de 0,33%.

Aprovação de Lula

No cenário político, a pesquisa Genial/Quaest divulgada às 7h mostra recuperação gradual da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A aprovação ao governo subiu dois pontos percentuais e chegou ao maior patamar desde janeiro, com 48% dos brasileiros aprovando e 49% desaprovando — um empate técnico dentro da margem de erro.

A avaliação geral do governo também melhorou: é positiva para 33% dos entrevistados (contra 31% em agosto) e negativa para 37% (de 38% no mês anterior).

Lula participa, ao lado da ministra Marina Silva, da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), em Luziânia (GO), e deve sancionar a lei da Tarifa Social de Energia pela tarde.

Ouro acima de US$ 4.000

O ambiente de incerteza impulsionou o ouro a um novo recorde histórico, superando pela primeira vez os US$ 4.000 por onça. Os contratos futuros para dezembro, os mais negociados, está cotado a US$ 4.067,90 às 10h30.

Segundo avaliação da Bloomberg, o avanço reflete o temor de desaceleração da economia americana e a crise política em Washington. Apenas em 2025, o ouro acumula alta superior a 50%.

No radar hoje

Os investidores acompanham nesta quarta-feira, 8, uma agenda intensa de indicadores e eventos econômicos, com destaque para a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), às 15h.

O documento deve oferecer pistas sobre o ritmo dos próximos cortes de juros nos Estados Unidos, em meio à crescente preocupação com os impactos da paralisação do governo americano, que completa uma semana sem acordo no Congresso.

No Brasil, às 14h30, o Banco Central apresenta o fluxo cambial semanal.

O noticiário político também deve movimentar os mercados. A Câmara dos Deputados deve votar hoje a Medida Provisória 1.303, que trata de alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O texto caduca nesta quarta-feira, 8.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo e o Congresso chegaram a um acordo para aprovação do texto, que prevê arrecadação de pelo menos R$ 17 bilhões em 2026, valor abaixo dos R$ 20 bilhões inicialmente projetados.

Nos Estados Unidos, além da ata do Fed, o Departamento de Energia divulga às 11h30 os estoques de petróleo da semana até 3 de outubro.

Há falas programadas de alguns dirigentes do Fed. Alberto Musalem (St. Louis) fala às 10h20, Michael Barr participa de eventos às 10h30 e 18h45, e Neel Kashkari (Minneapolis) às 16h15.

Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, envia mensagem pré-gravada a um evento em Luxemburgo às 13h.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram o pregão desta quarta-feira, 8, sem direção única, após o Banco Mundial elevar a previsão de crescimento da região. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,48%. No Japão, o Nikkei 225 recuou 0,45%, e o Topix avançou 0,24%. O índice S&P/ASX 200, da Austrália, teve leve baixa de 0,1%, enquanto os mercados da China e da Coreia do Sul permaneceram fechados por feriado.

Na Europa, as bolsas operavam em alta por volta das 10h10 (horário de Brasília), impulsionadas pela proposta da União Europeia de elevar tarifas sobre o aço importado. O Stoxx 600 subia 0,71%, com ganhos de 0,99% no CAC 40 (Paris), 0,98% no FTSE 100 (Londres) e de 0,78% no DAX (Frankfurt).

O setor de siderurgia liderava os ganhos, com SSAB, Thyssenkrupp e ArcelorMittal avançando até 4%. Já as montadoras recuavam cerca de 1,6%: BMW caía 7% após revisar suas margens, enquanto Mercedes-Benz e Porsche perdiam 2,6% e 2,5%, respectivamente. A ABB subia 1,3%, após a SoftBank anunciar a compra de sua divisão de robótica por US$ 5,4 bilhões.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operavam próximos da estabilidade após a queda da véspera. Às 10h10, os contratos futuros do Dow Jones subiam 0,26%, os do S&P 500 avançavam 0,14% e os do Nasdaq 100 ganhavam 0,09%.