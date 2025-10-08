Israel e Hamas assinaram primeira fase do acordo de paz, diz Trump

Repórter
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20h07.
Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 20h18.
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Israel e o Hamas assinaram o acordo de paz proposto por Washington.
Trump afirmou que Israel e Hamas concordaram com os termos da primeira fase do plano. Segundo ele, os reféns mantidos pelo grupo terrorista desde 7 de outubro de 2023 na Faixa de Gaza serão libertados.
O presidente americano também afirmou que Israel recuará suas tropas que estão em Gaza para uma "linha acordada", mas não deu mais detalhes sobre isso. Mais cedo, o republicano disse que viajaria ao Oriente Médio no caso do acordo de paz avançar entre as partes.
À CNN, um membro do governo do Qatar, que está envolvido nas negociações de paz em Gaza, disse que o acerto significa "o começo do fim da guerra, a liberação dos reféns israelenses e a entrada de ajuda humanitária" na região.
O grupo palestino Hamas divulgou na terça-feira uma lista de demandas para fechar um acordo de paz com Israel e colocar fim a um conflito que completa 2 anos exatamente neste dia 7 de outubro.
A lista do Hamas, fornecida pelo porta-voz Fawzi Barhoum ao site da Al-Jazeera, inclui os seguintes termos
Parte dos pedidos já havia sido contemplada no plano de paz anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, na semana passada.