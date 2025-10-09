Lula vence todos no 2° turno das eleições de 2026 com vantagem de 9 a 23 pontos, diz Genial/Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a vantagem e segue liderando todos os cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de 2026, de acordo com uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 9.

A pesquisa confirma um cenário de estabilidade do presidente nos cenários eleitorais. A vantagem de Lula varia entre nove e 23 pontos percentuais, a depender do adversário.

Na pesquisa anterior, a diferença máxima era de 19 pontos e a mínima de sete.

O melhor desempenho do petista é contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).



Lula também venceria com folga contra os governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL).



A diferença também é confortável contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL).

A menor diferença de percentual de voto é observada nas simulações contra o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT).

No cenário contra Bolsonaro, Lula venceria com 46% das intenções de voto contra 36% do ex-presidente, com diferença de 10 pontos, redução de três pontos na comparação com setembro.

Na disputa entre o petista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Lula tem 46% contra 34% deal presidente do PL Mulher.

Na disputa contra Tarcísio, o presidente tem 45% contra 33% do governador paulista. Diferença subiu e chegou a 12 pontos.

Testado pela segunda vez pela Quaest, Ciro Gomes é o adversário de Lula com menor diferença de intenção de votos, com 32% contra 41% do petista.

O levantamento mostra que Lula teria vantagem de 13 pontos percentuais contra Ratinho Júnior (44% a 31%), de 23 pontos contra Eduardo Leite (45% a 22%), de 15 pontos contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (46% a 31%), de 15 pontos contra Romeu Zema (47% a 32%) e de 15 pontos contra Ronaldo Caiado (46% a 31%).

A nova rodada repete o padrão dos últimos levantamentos. A principal diferença é a variação do percentual de votos dos adversários, enquanto Lula se mantém com percentuais entre 41% e 47%.

A pesquisa Quaest ouviu 2004 brasileiros acima de 16 anos entre os dias 2 e 5 de outubro, por entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%.

Genial/Quaest (outubro/25): cenários de 2º turno

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 45%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 33%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Michelle

Lula (PT): 46%

Michelle Bolsonaro (PL): 34%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Ciro

Lula: 41%

Ciro (PDT): 32%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Lula x Ratinho

Lula (PT): 44%

Ratinho Júnior (PSD): 31%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Lula x Leite

Lula (PT): 45%

Eduardo Leite (PSD): 22%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 29%

Lula x Eduardo

Lula (PT): 46%

Eduardo Bolsonaro (PL): 31%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula x Zema

Lula (PT): 47%

Romeu Zema (Novo): 32%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (União): 31%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula vence todas as simulações de primeiro turno

Nas oito simulações de 1º turno, Lula tem entre 35% e 43% das intenções de voto. O melhor desempenho entre os candidatos oposicionistas é do ex-presidente Jair Bolsonaro, que caso reverta a inelegibilidade teria 26%. Em segundo lugar vem por Michelle Bolsonaro, com 21%, e o governador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece em terceiro, com 18%.

Lula cresce na espontânea

Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é apresentado ao entrevistado, o nome de Lula segue em tendência de alta, alcançando 19% das intenções de voto. O petista vem apresentando uma tendência de alta desde março, quando registrava apenas 9%.

Bolsonaro aparece com 6%, em tendência de queda, enquanto Tarcísio e Michelle somam 1% cada. Ciro e Ratinho não foram mencionados. O percentual de indecisos é de 69%, mantendo-se estável em relação às três pesquisas anteriores.

Maioria acredita que Lula não deveria ser candidato

A maioria dos entrevistados – 56% - diz que o presidente Lula não deveria ser candidato à reeleição, enquanto 42% pensam o contrário. A diferença, de 14 pontos percentuais, é a menor registrada na pesquisa desde maio, quando chegou a 34 pontos (66% contra e 32% a favor da candidatura.