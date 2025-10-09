Lula vence todos no 2° turno das eleições de 2026 com vantagem de 9 a 23 pontos, diz Genial/Quaest

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva: aprovação do presidente voltou a subir e atingiu o maior patamar desde janeiro deste ano, segundo pesquisa Genial/Quaest (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07h01.
Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 07h05.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a vantagem e segue liderando todos os cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de 2026, de acordo com uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 9.
A pesquisa confirma um cenário de estabilidade do presidente nos cenários eleitorais. A vantagem de Lula varia entre nove e 23 pontos percentuais, a depender do adversário.
Na pesquisa anterior, a diferença máxima era de 19 pontos e a mínima de sete.
O melhor desempenho do petista é contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).
Lula também venceria com folga contra os governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL).
A diferença também é confortável contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL).
A menor diferença de percentual de voto é observada nas simulações contra o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT).
No cenário contra Bolsonaro, Lula venceria com 46% das intenções de voto contra 36% do ex-presidente, com diferença de 10 pontos, redução de três pontos na comparação com setembro.
Na disputa entre o petista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Lula tem 46% contra 34% deal presidente do PL Mulher.
Na disputa contra Tarcísio, o presidente tem 45% contra 33% do governador paulista. Diferença subiu e chegou a 12 pontos.
Testado pela segunda vez pela Quaest, Ciro Gomes é o adversário de Lula com menor diferença de intenção de votos, com 32% contra 41% do petista.
O levantamento mostra que Lula teria vantagem de 13 pontos percentuais contra Ratinho Júnior (44% a 31%), de 23 pontos contra Eduardo Leite (45% a 22%), de 15 pontos contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (46% a 31%), de 15 pontos contra Romeu Zema (47% a 32%) e de 15 pontos contra Ronaldo Caiado (46% a 31%).
A nova rodada repete o padrão dos últimos levantamentos. A principal diferença é a variação do percentual de votos dos adversários, enquanto Lula se mantém com percentuais entre 41% e 47%.
A pesquisa Quaest ouviu 2004 brasileiros acima de 16 anos entre os dias 2 e 5 de outubro, por entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%.
Lula x Bolsonaro
Lula x Tarcísio
Lula x Michelle
Lula x Ciro
Lula x Ratinho
Lula x Leite
Lula x Eduardo
Lula x Zema
Lula x Caiado
Nas oito simulações de 1º turno, Lula tem entre 35% e 43% das intenções de voto. O melhor desempenho entre os candidatos oposicionistas é do ex-presidente Jair Bolsonaro, que caso reverta a inelegibilidade teria 26%. Em segundo lugar vem por Michelle Bolsonaro, com 21%, e o governador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece em terceiro, com 18%.
Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é apresentado ao entrevistado, o nome de Lula segue em tendência de alta, alcançando 19% das intenções de voto. O petista vem apresentando uma tendência de alta desde março, quando registrava apenas 9%.
Bolsonaro aparece com 6%, em tendência de queda, enquanto Tarcísio e Michelle somam 1% cada. Ciro e Ratinho não foram mencionados. O percentual de indecisos é de 69%, mantendo-se estável em relação às três pesquisas anteriores.
A maioria dos entrevistados – 56% - diz que o presidente Lula não deveria ser candidato à reeleição, enquanto 42% pensam o contrário. A diferença, de 14 pontos percentuais, é a menor registrada na pesquisa desde maio, quando chegou a 34 pontos (66% contra e 32% a favor da candidatura.