IPCA de setembro sobe 0,48% após deflação em agosto

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de setembro em alta com 0,48%, uma aceleração de 0,59 ponto percentual em comparação ao índice de 0,11% registrado em agosto.

A inflação acumula alta de 5,17% nos últimos 12 meses, valor inferior aos 5,13% observados no período anterior. No ano, o IPCA acumula alta de 3,64%. Em setembro de 2024, a variação negativa foi de 0,44%.

O resultado veio levemente abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,52% no mês. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conta de luz puxa inflação

O avanço do IPCA foi impulsionado principalmente pelos grupos Habitação, Despesas pessoais e Vestuário. A alta de Habitação (2,97%) refletiu o aumento de 10,31% na energia elétrica residencial, com o fim do Bônus de Itaipu e a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, além de reajustes regionais em água, esgoto e gás encanado.

“Considerando os meses de setembro, a alta do grupo foi a maior desde 1995 quando subiu 4,51%”, destacou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA

Despesas pessoais (0,51%) registraram elevação devido a pacotes turísticos e ao aumento de ingressos para cinema, teatro e concertos, enquanto Vestuário (0,63%) foi puxado pelas altas em roupas masculinas, femininas e infantis.

Já Alimentação e bebidas (-0,26%), Artigos de residência (-0,40%) e Comunicação (-0,17%) registraram deflação, mas não conseguiram neutralizar o impacto dos outros grupos que subiram.

“O grupamento dos alimentos para consumo em casa segue com variações negativas, dada a maior oferta dos produtos, o que possivelmente já reflete na alimentação fora, com a queda nos preços na refeição”, afirmou Gonçalves.

Qual foi o resultado do IPCA de setembro de 2025?

IPCA de setembro: 0,48%

IPCA no ano: 3,64%

IPCA nos 12 meses: 5,17%

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.