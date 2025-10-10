Acordo de paz, anúncio de crédito imobiliário e dados da indústria: o que move os mercados

Os mercados globais iniciam a sexta-feira, 10, em clima de alívio após o acordo de paz entre Israel e Hamas, mediado pelo presidente Donald Trump. O cessar-fogo derrubou os preços do ouro para abaixo de US$ 4.000 a onça e pressionando também as cotações do petróleo.

O acordo no Oriente Médio, contudo, não foi suficiente para destravar as negociações no Congresso americano. Trump ainda não conseguiu apoio suficiente dos senadores democratas para encerrar a paralisação do governo, que chega ao décimo dia.

Como o shutdown afeta a divulgação de dados oficiais, o mercado volta as atenções para indicadores alternativos. Às 11h (de Brasília), a Universidade de Michigan divulga a leitura preliminar de outubro do índice de sentimento do consumidor.

Além disso, dois dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) têm compromissos públicos ao longo do dia. Às 10h45, Austan Goolsbee (Fed Chicago) participa de um simpósio, seguido de Alberto Musalem (Fed St. Louis), às 13h30.

No radar hoje

No Brasil, a manhã começa com a divulgação, às 9h, da Pesquisa Industrial Mensal Regional de agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mais tarde, às 10h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro da Fazenda Fernando Haddad e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, participa de cerimônia em São Paulo para lançar um novo modelo de crédito imobiliário.

O Banco Central do Brasil também realiza sua 101ª reunião trimestral com economistas no Rio de Janeiro.

No mercado de commodities, além da queda do ouro, investidores monitoram os dados semanais da Baker Hughes sobre poços e plataformas em operação, programados para as 14h.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta sexta-feira, 10. O índice Nikkei, no Japão, recuou 1,01%, enquanto o Topix caiu 1,85%.

Na Coreia do Sul, na retomada das negociações após feriado, o índice Kospi subiu 1,73% e o Kosdaq avançou 0,61%. A bolsa foi impulsionada por recordes nas ações das fabricantes de chips SK Hynix e Samsung Electronics, em meio ao otimismo com novos acordos de inteligência artificial envolvendo OpenAI e AMD.

Já o índice Hang Seng, em Hong Kong, caiu 1,84%, e o CSI 300, que reúne as principais ações de Shenzhen e Xangai, recuou 1,97%. Em Taiwan, feriado deixa os mercados fechados.

Na Europa, as bolsas abriram mistas, com o STOXX Europe 600 recuava 0,19% por volta das 7h40 (horário de Brasília). O índice DAX caía 0,38% em Frankfurt, enquanto o CAC 40, em Paris, recuava 0,01%. Em Londres, o FTSE 100 tinha queda de 0,14%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros das bolsas operam próximos da estabilidade nesta manhã. Por volta das 7h40, os futuros do Dow Jones Industrial Average subiam 0,04%, enquanto os do S&P 500 recuavam 0,01% e os do Nasdaq 100 caíam 0,03%.