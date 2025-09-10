IPCA desacelera em agosto e cai 0,11%, primeira deflação em um ano

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de agosto com queda de 0,11%, uma desaceleração de 0,37 ponto percentual em comparação ao índice de 0,26% registrado em julho.

A inflação acumula alta de 5,13% nos últimos 12 meses, valor inferior aos 5,23% observados no período anterior. No ano, o IPCA acumula alta de 3,15%. Em agosto de 2024, a variação negativa foi de 0,02%.

Essa foi a primeira deflação desde agosto de 2024, segundo o IBGE. A deflação é quando, em vez de subirem, os preços da economia, na média, são reajustados para baixo. Ou seja, o índice de inflação fica negativo.

O resultado veio levemente acima da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma queda de 0,15% no mês. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conta de luz puxa deflação

O recuo do IPCA em agosto foi influenciado principalmente pelas quedas nos grupos de Habitação, Alimentação e Bebidas e Transportes, que juntos tiveram impacto de -0,30 ponto percentual no índice geral.

“Sem eles, o resultado do IPCA de agosto ficaria em 0,43%”, afirmou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.

De acordo com o IBGE, a Habitação foi responsável pela maior contribuição negativa, com -0,90, puxada pela energia elétrica, que teve uma queda de 4,21%. A queda ocorreu como um refeito da incorporação do Bônus de Itaipu, apesar do acionamento da bandeira vermelha pela Aneel.

“Essa foi a menor variação para um mês de agosto desde o Plano Real”, segundo Gonçalves.

No grupo de Alimentação e Bebidas, a deflação de -0,46% ocorreu pela queda dos preços de alimentos no domicílio, como tomate, batata-inglesa, cebola, arroz e café moído, “em razão de maior oferta”, explicou o especialista.

Já em Transportes, o índice recuou -0,27%, refletindo a redução nas passagens aéreas e nos combustíveis, especialmente a gasolina, que teve impacto de -0,05 p.p. no IPCA.

Gonçalves afirmou que, embora alguns grupos tenham registrado alta — como Educação e Vestuário —, o efeito conjunto das quedas em itens de peso maior foi suficiente para gerar a primeira deflação desde agosto de 2024.

“No caso das passagens aéreas, a redução se deve ao final das férias de meio de ano e, especificamente na gasolina, a partir de agosto, a mistura do etanol subiu para 30%”, informou.

Qual foi o resultado do IPCA de agosto de 2025?

IPCA de agosto: -0,11%

IPCA no ano: 3,15%

IPCA nos 12 meses: 5,13%

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.