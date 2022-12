Ibovespa hoje: Bolsa opera perto da estabilidade com PEC e recado do Copom no radar

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nos primeiros negócios desta quinta-feira, 8, com investidores digerindo a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e a aprovação da PEC da Transição no Senado.

Ibovespa : - 0,19%, 108.862 pontos

: - 0,19%, 108.862 pontos Dólar: 0,14% + R$ 5,213

O recado do Copom

O Copom manteve mais uma vez a Selic inalterada em 13,75%, como previsto. O destaque ficou para o comunicado, em que o BC demonstrou maior cautela quanto aos rumos fiscais diante de um novo governo e planos para exceder o teto de gastos sendo postos logo na largada. No documento, o Copom falou em "elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais" e ressaltou seus potenciais efeitos sobre a inflação.

As palavras foram entendidas pelo mercado como um sinal de que os juros poderão ficar em patamar elevado por mais tempo -- ou mesmo haver novas altas para o ano que vem. Duro, mas dentro do esperado.

"A deterioração das projeções condicionais de inflação para 2023 e o fato de o Copom agora estar muito focado nas perspectivas altamente incertas da política fiscal indicam que o banco central provavelmente resistirá fortemente ao afrouxamento prematuro da política monetária", avaliou o Goldman Sachs em relatório.

Senado aprova PEC

Do lado do Congresso, também houve poucas surpresas. A PEC da Transição passou em dois turnos no Senado praticamente ilesa em relação ao texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O Bolsa Família foi mantido dentro do teto de gastos, expandido em R$ 145 bilhões para bancar os custos do programa por dois anos. Fora do teto de gastos, se manteve o montante adicional de R$ 23 bilhões atrelado ao excedente da receita. O saldo final ficou em R$ 168 bilhões de impacto fiscal, R$ 30 bilhões abaixo da proposta que chegou na CCJ no início da semana.

Agora, a expectativa do mercado é como será a tramitação da PEC na Câmara, considerada por investidores como mais "imprevisível". A proposta ainda corre o risco de ter que voltar para o Senado, em casa de alterações no texto.

"Ainda que na câmara haja alguma resistência ao texto, com potenciais movimentos de supressão a pontos específicos da matéria vinda do Senado, é pouco provável que encontre entraves maiores para sua aprovação de maneira célere", disse em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

Commodities sustentam o Ibovespa

Na bolsa, são as ações de commodities que impedem a queda do Ibovespa, seguindo as altas do mercado internacional. A maior contribuição positiva vem da Vale, que sobe mais de 2%, após o minério de ferro superar 3% de alta na China em meio a medidas do governo para sustentar o setor imobiliário local. O petróleo também é negociado em alta nesta manhã, depois de ter tocado a mínima do ano no último pregão. Petrobras, com o segundo maior peso do Ibovespa, e a PetroRio sobem nesta quinta.

Vale (VALE3): + 2,19%

Mercado internacional

Índices de Nova York também operam em alta nesta quinta, após o S&P 500 cair por cinco pregões consecutivos por dados mais fortes da atividade econômica americana. A grande expectativa, agora, é para os próximos índices de inflação, que serão divulgados nos Estados Unidos entre amanhã, 9, e terça-feira, 13, e para a decisão do Federal Reserve, na quarta-feira, 14.

"O mercado externo está muito focado nesses eventos, que deverão ser os principais divisores de água para o fim do ano", disse Rodrigo Jolig, CIO da Alphatree Capital.