Cientistas encontram forma de atrasar artrite por até quatro anos

Um tratamento de apenas um ano com o medicamento abatacepte pode retardar o desenvolvimento da artrite reumatoide por até quatro anos em pessoas com alto risco da doença, segundo estudo publicado na revista científica The Lancet Rheumatology. A pesquisa acompanhou pacientes por até oito anos e encontrou benefícios que persistiram muito além do fim da terapia.

Os resultados sugerem que a artrite reumatoide, uma doença autoimune crônica que causa dor, inchaço, fadiga e danos progressivos às articulações, pode ser influenciada antes mesmo de seu diagnóstico.

De acordo com o estudo, não existem atualmente terapias aprovadas para prevenir a doença em pessoas consideradas de alto risco.

A análise, conduzida por pesquisadores do King's College London, incluiu 213 participantes do Reino Unido e da Holanda e representa um dos acompanhamentos mais longos já realizados em indivíduos com risco elevado de desenvolver artrite reumatoide.

O que é artrite reumatoide?

A artrite reumatoide ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar tecidos saudáveis do próprio organismo, sobretudo as articulações.

Entre os sintomas mais comuns estão:

dor articular;

inchaço nas articulações;

fadiga;

rigidez, especialmente pela manhã;

redução da mobilidade;

danos permanentes às articulações em casos mais avançados.

A doença pode comprometer a qualidade de vida e, quando não controlada, levar à incapacidade física.

Como o abatacepte retardou a doença

Os pesquisadores avaliaram pessoas que apresentavam sinais biológicos associados ao desenvolvimento futuro da artrite reumatoide. Parte dos participantes recebeu abatacepte durante 12 meses, enquanto outro grupo recebeu placebo. Após o término do tratamento, todos continuaram sendo acompanhados pelos pesquisadores.

Os resultados mostraram que os participantes tratados com o medicamento desenvolveram artrite reumatoide significativamente mais tarde do que aqueles que receberam placebo. Em alguns casos, o aparecimento da doença foi adiado por até quatro anos após o fim da terapia.

Segundo os autores, a descoberta demonstra que intervenções realizadas antes do surgimento da artrite reumatoide podem modificar o curso da doença por períodos prolongados.

Pacientes com maior risco tiveram os melhores resultados

Os benefícios mais expressivos foram observados entre participantes que apresentavam autoanticorpos específicos associados à artrite reumatoide, identificados por exames de sangue. Embora essas pessoas tivessem maior probabilidade de desenvolver a doença, elas também responderam melhor ao tratamento precoce.

Durante o período em que receberam abatacepte, os participantes relataram melhora em sintomas como dores articulares, fadiga e sensação geral de bem-estar.

Após o encerramento da terapia, porém, os níveis desses sintomas passaram a ser semelhantes aos observados entre os participantes que receberam placebo.

De acordo com os pesquisadores, isso sugere que a modulação contínua do sistema imunológico pode ser necessária para manter alguns dos benefícios clínicos.