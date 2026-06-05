As 5 camisas mais icônicas da história da Copa do Mundo

A Copa do Mundo não é feita apenas de gols, títulos e momentos inesquecíveis. Ao longo das décadas, alguns uniformes ultrapassaram as quatro linhas e se transformaram em símbolos de gerações inteiras. Seja pelo contexto histórico, pelo craque que a vestiu ou pelo design que marcou época, algumas camisas se tornaram verdadeiras relíquias do futebol mundial.

Entre tantas peças memoráveis, cinco delas ocupam um lugar especial na memória dos torcedores e colecionadores. Confira as camisas mais icônicas da história dos Mundiais.

Brasil (1970)

Poucas imagens representam tão bem o futebol quanto Pelé levantando a taça Jules Rimet vestindo a tradicional camisa amarela da seleção brasileira. Utilizado na conquista do tricampeonato mundial, no México, o uniforme de 1970 se tornou um dos maiores símbolos da história do esporte.

Aquela equipe, considerada por muitos a melhor de todos os tempos, encantou o planeta com um futebol ofensivo e repleto de talento. Além disso, a Copa de 1970 foi a primeira transmitida em cores para diversos países, ajudando a eternizar a combinação de amarelo, verde, azul e branco que até hoje identifica o Brasil em qualquer lugar do mundo.

Alemanha Ocidental (1990)

A camisa da Alemanha Ocidental na Copa de 1990 é frequentemente apontada como uma das mais bonitas já produzidas. O uniforme branco ganhou destaque pelo desenho geométrico nas cores da bandeira alemã atravessando o peito, algo inovador para a época.

Vestida por nomes como Lothar Matthäus, a camisa acompanhou a seleção na campanha do tricampeonato mundial, conquistado na Itália. O sucesso foi tão grande que o modelo segue servindo de inspiração para lançamentos modernos da Alemanha, mais de três décadas depois.

Argentina (1986)

A Copa do Mundo de 1986 pertence a Diego Maradona. E, por consequência, a camisa utilizada pela Argentina naquele torneio também entrou para a história. O uniforme azul e branco ficou eternamente ligado a dois dos momentos mais famosos do futebol: o gol da "Mão de Deus" e o chamado "Gol do Século", ambos marcados contra a Inglaterra nas quartas de final.

Além do peso histórico, a camisa simboliza uma das maiores atuações individuais já vistas em um Mundial. Maradona conduziu praticamente sozinho a seleção argentina ao título no México, transformando o uniforme em uma peça lendária.

Holanda (1974)

Nem sempre é preciso levantar a taça para entrar para a história. A Holanda de 1974 revolucionou o futebol com o chamado "Futebol Total" e conquistou admiradores ao redor do planeta. O uniforme laranja vibrante usado por Johan Cruyff e seus companheiros tornou-se um dos mais reconhecíveis do esporte.

Mesmo com o vice-campeonato diante da Alemanha Ocidental, a equipe ficou marcada pela inovação tática e pelo estilo de jogo envolvente. A camisa laranja passou a representar uma identidade única, permanecendo como um dos grandes símbolos das Copas do Mundo.

Croácia (1998)

Quando a Croácia disputou sua primeira Copa do Mundo como país independente, em 1998, também apresentou ao mundo uma das camisas mais originais já vistas em um Mundial. O tradicional padrão xadrez vermelho e branco imediatamente chamou a atenção dos torcedores.

O sucesso visual foi acompanhado por uma campanha histórica. Liderada por Davor Šuker, artilheiro do torneio, a seleção croata terminou na terceira colocação e conquistou espaço definitivo no cenário internacional. Desde então, o uniforme quadriculado se tornou uma das identidades visuais mais marcantes do futebol mundial.

Menções honrosas

Outras camisas também marcaram época e poderiam facilmente figurar entre as mais icônicas da história das Copas. Entre elas estão a ousada camisa da Nigéria em 2018, o uniforme inspirado em jeans dos Estados Unidos em 1994, a clássica França campeã em 1998 e a tradicional da Inglaterra utilizada na conquista do Mundial de 1966.