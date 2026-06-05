Essa IA lê contratos jurídicos e encontra erros que advogados não percebem

Durante décadas, a revisão contratual foi uma das atividades mais trabalhosas da advocacia. Dependendo da complexidade do documento, a análise pode consumir horas, ou até dias, de leitura minuciosa.

Agora, uma nova geração de ferramentas de inteligência artificial promete acelerar esse processo ao identificar cláusulas de risco, inconsistências e possíveis falhas contratuais em questão de minutos.

Entre os exemplos mais conhecidos está a Harvey AI, startup americana avaliada em bilhões de dólares e adotada por grandes escritórios internacionais.

No Brasil, empresas como a Jurídico AI oferecem soluções semelhantes voltadas para a realidade jurídica nacional.

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O que essas ferramentas fazem

O principal diferencial dessas plataformas é a capacidade de analisar contratos de forma estruturada. Em vez de apenas resumir o documento, elas conseguem examinar cláusula por cláusula, apontando riscos, inconsistências e oportunidades de melhoria.

Na prática, a IA pode identificar prazos conflitantes, obrigações desproporcionais entre as partes, cláusulas ambíguas, problemas de confidencialidade e pontos que podem gerar disputas futuras.

Algumas ferramentas também classificam os riscos encontrados em níveis como baixo, médio ou alto, permitindo que o advogado priorize sua revisão.

A Harvey informa que seus usos mais frequentes envolvem due diligence, revisão documental, elaboração de minutas, análise de riscos e gestão de negociações.

Grandes bancas internacionais passaram a utilizar a tecnologia para acelerar tarefas que tradicionalmente exigiam equipes inteiras de advogados juniores.

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O que a IA ainda não faz

A tecnologia consegue encontrar padrões, comparar informações e destacar potenciais problemas, apesar dos avanços, essas plataformas não substituem a análise jurídica humana.

O que ela não faz é assumir responsabilidade jurídica sobre uma decisão, compreender integralmente o contexto comercial de uma negociação ou definir a melhor estratégia para um cliente específico.

Esse limite é particularmente importante porque modelos de IA ainda podem produzir interpretações equivocadas ou informações incorretas.

Por isso, as próprias plataformas costumam apresentar suas sugestões como apoio à revisão, e não como uma aprovação automática do documento.

O que muda para o advogado

O impacto mais imediato parece estar na distribuição do trabalho. Atividades repetitivas, como localizar cláusulas específicas, verificar inconsistências ou elaborar análises preliminares, estão sendo automatizadas.

Em vez de gastar horas procurando problemas em um contrato, o profissional passa a dedicar mais tempo à interpretação estratégica das informações encontradas.

Esse movimento já pode ser observado em grandes escritórios internacionais. A adoção de plataformas como Harvey levou algumas bancas a repensarem fluxos de trabalho, processos de diligência prévia e até mesmo a forma como equipes são estruturadas.

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A chegada dessas ferramentas não elimina a necessidade de advogados. O que muda é o conjunto de competências exigidas.

Se antes o diferencial estava apenas na capacidade de analisar grandes volumes de documentos manualmente, agora cresce a importância de saber utilizar ferramentas de IA, validar resultados e transformar análises automatizadas em recomendações jurídicas confiáveis.