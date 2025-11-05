Ibovespa renova mais um recorde e ultrapassa os 151 mil pontos

O Ibovespa, principal índice da B3, opera em alta nesta quarta-feira, 5. Às 10h46, bateu a marca inédita de 151.292 pontos, mas reduziu os ganhos e às 11h08 operava com alta de 0,26% aos 151.092 pontos. Já o dólar opera com leve queda de 0,29%, cotado a R$ 5,383.

Na véspera, os principais índices de Wall Street fecharam em queda, pressionados por uma realização em papéis ligados à inteligência artificial. O S&P 500 recuou 1,17%, enquanto o Nasdaq perdeu 2,04% e o Dow Jones caiu 0,53%.

No Brasil, o movimento de aversão ao risco não contaminou o Ibovespa, que renovou o recorde de fechamento ao subir 0,17%, aos 150.704 pontos.

Nesta quarta, o mercado aguarda a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para as 18h30. Apesar do consenso pela manutenção da Selic em 15% ao ano, investidores esperam pistas no comunicado sobre o início de um possível ciclo de cortes.

Temporada de balanços

Na última terça-feira, 4, o Itaú Unibanco (ITUB4) divulgou que registrou aumento de 11,3% no lucro líquido recorrente no terceiro trimestre de 2025, comparando com igual período de 2024, saindo de R$ 10,675 bilhões para R$ 11,9 bilhões. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado.

O GPA (PCAR3) registrou lucro líquido consolidado de R$ 137 milhões no terceiro trimestre de 2025, conseguindo reverter um prejuízo de R$ 310 milhões no mesmo período do ano anterior. Segundo a empresa, o resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado foi de R$ 412 milhões, alta de 3,4% em relação ao terceiro trimestre de 2024, com margem de 9,1%, um avanço de 0,2 ponto percentual.

A Iguatemi (IGTI11) registrou aumento de 19,5% no lucro líquido no terceiro trimestre de 2025 em relação à igual período de 2024, saindo de R$ 101,2 milhões para R$ 120,9 milhões.

A varejista de moda C&A, por sua vez, apresentou um lucro líquido de R$ 69,5 milhões no terceiro trimestre de 2025, representando uma melhora de 62,2% sobre o lucro líquido de R$ 42,8 milhões apresentado há um ano. O lucro líquido ajustado, que desconsidera efeitos não recorrentes, somou R$ 73,6 milhões.

Já a RD Saúde (RADL3) reportou crescimento de 19,3% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre na comparação anual, para R$ 402,0 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$ 909,3 milhões, crescimento de 12,2% no comparativo anual.

A temporada de balanços segue intensa: Aeris, Axia Energia (ex-Eletrobras), Brava Energia, CBA, Dexco, Engie, Guararapes, Minerva, Petz, Rede D’Or, Totvs, Vibra Energia e Vivara divulgam seus resultados nesta quarta-feira, 4, após o encerramento do pregão.

Ásia e Europa em queda

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta quarta-feira, 5, em meio à correção global de papéis ligados à inteligência artificial.

No Japão, o índice Nikkei 225 caiu 2,33%, após chegar a recuar mais de 4% durante o pregão, enquanto o Topix perdeu 1,26%. As ações da SoftBank desabaram mais de 10%, acompanhando o tombo das empresas de tecnologia nos Estados Unidos.

Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 2,85%, pressionado pelas quedas de 4% da Samsung e de 1% da SK Hynix. O índice Kosdaq também caiu 2,85%. Em Hong Kong, o Hang Seng oscilou perto da estabilidade (-0,07%), e o CSI 300, da China, avançou 0,19%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve baixa mais contida, de 0,13%.

Na Europa, os mercados operavam em queda por volta das 10h54 (horário de Brasília), acompanhando o movimento global. O índice europeu Stoxx 600 recuava 0,11%, com a maioria dos setores no vermelho. O DAX, da Alemanha, caía 0,19%; o CAC 40, da França, tinha leve baixa de 0,04%; enquanto o FTSE 100, do Reino Unido, avançava 0,22%.

Nos Estados Unidos, os futuros operavam mistos, com investidores repercutindo o relatório ADP, que traz dados sobre a criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos. O Dow Jones futuro subia 0,02%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq 100 recuavam 0,10% e 0,18%, respectivamente.