ABB vende unidade de robótica ao SoftBank por US$ 5,38 bilhões

A ABB anunciou nesta quarta-feira, 8, um acordo para vender sua unidade de robótica ao conglomerado japonês SoftBank Group por US$ 5,38 bilhões. As informações são da Reuters.

A venda encerra o plano anterior da ABB de separar e listar publicamente a divisão de automação industrial, que tem como concorrentes Fanuc, Yaskawa e Kuka no setor global de robótica.

Venda marca mudança na estratégia da ABB

O grupo suíço de engenharia espera obter cerca de US$ 5,3 bilhões em receita líquida com o negócio. A expectativa é de que o fechamento da operação aconteça até o final de 2026.

Com isso, os recursos serão direcionados para as políticas de alocação de capital de longo prazo da companhia, que incluem investimentos em crescimento orgânico, novas aquisições e retorno financeiro aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.

Robótica da ABB

A unidade de robótica da ABB emprega aproximadamente 7 mil pessoas e registrou vendas de US$ 2,3 bilhões em 2024, o que correspondeu a 7% da receita total do grupo.

Além disso, a empresa informou que a sinergia entre o segmento de robótica e os demais negócios — focados em eletrificação e automação — era limitada, o que motivou a decisão de venda.

Após o anúncio, as ações da ABB reagiram positivamente, fechando com alta de 0,8%, negociadas a US$ 58,94 na Bolsa de Zurique, enquanto os papéis do SoftBank caíram 2% em Tóquia. A ABB acumula alta de cerca de 20% nos últimos 12 meses, enquanto o SoftBank mais do que dobrou no mesmo período.