Eletrobras muda de nome e passa a se chamar AXIA Energia

A partir do dia 10 de novembro, as ações da empresa vão operar com novos tickers na B3 e na NYSE

Eletrobras (SOPA Images/Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11h23.

Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 11h27.

A Eletrobras divulgou nesta quarta-feira, 22, que está mudando seu nome e marca para AXIA Energia.

Em fato relevante, a companhia disse que o nome AXIA, de origem grega, significa "valor" e remete à ideia de "eixo", aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.

"A nova identidade consolida o processo de transformação iniciado em 2022, que tem tornado a Companhia mais inovadora, ágil e preparada para responder aos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado", lê-se no comunicado.

A partir do dia 24 de outubro, o site de relações com investidores passará a ser: ri.axia.com.br.

Além disso, a partir do próximo dia 10 de novembro, as ações da empresa serão negociadas na B3 e na New York Stock Exchange (NYSE) com os tickers abaixo:

B3

  • Ações ordinárias: AXIA3, em substituição a ELET3
  • Ações preferenciais A: AXIA5, em substituição a ELET5
  • Ações preferenciais B: AXIA6, em substituição a ELET6
  • Nome de pregão: AXIA ENERGIA

NYSE

  • Ações ordinárias: AXIA, em substituição a EBR
  • Ações preferenciais: AXIA PR, em substituição a EBR B
  • Nome de pregão: AXIA ENERGIA

A empresa disse que vai adotar, no futuro, as demais formalidades relacionadas à nova marca, como a alteração da razão social.

No comunicado, assinado por Eduardo Haiama, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, a companhia destaca que a mudança não implica em qualquer alteração nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios.

