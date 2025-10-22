Eletrobras muda de nome e passa a se chamar AXIA Energia

Eletrobras (SOPA Images/Getty Images)
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11h23.
Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 11h27.
A Eletrobras divulgou nesta quarta-feira, 22, que está mudando seu nome e marca para AXIA Energia.
Em fato relevante, a companhia disse que o nome AXIA, de origem grega, significa "valor" e remete à ideia de "eixo", aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.
"A nova identidade consolida o processo de transformação iniciado em 2022, que tem tornado a Companhia mais inovadora, ágil e preparada para responder aos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado", lê-se no comunicado.
A partir do dia 24 de outubro, o site de relações com investidores passará a ser: ri.axia.com.br.
Além disso, a partir do próximo dia 10 de novembro, as ações da empresa serão negociadas na B3 e na New York Stock Exchange (NYSE) com os tickers abaixo:
A empresa disse que vai adotar, no futuro, as demais formalidades relacionadas à nova marca, como a alteração da razão social.
No comunicado, assinado por Eduardo Haiama, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, a companhia destaca que a mudança não implica em qualquer alteração nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios.